陸軍化學兵出動無人機 大範圍執行災區環境清消

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災超過一星期，災後環境衛生面臨極大考驗，陸軍化學兵部隊與民間無人機業者合作，運用無人機大範圍噴灑消毒藥劑，大幅提升環境清消的效率。

陸軍第三作戰區表示，民間無人機廠商，主動與33化學兵群接洽合作，透由無人機高壓噴出藥劑、再經由旋翼下旋氣流噴灑至各清消地區，具等速均勻、精準施放及不受地形限制等特性，有效投入災後環境消毒任務。

第三作戰區指出，偵消營官兵協助調製消毒藥劑，並透過該型無人機進行大範圍噴灑，針對廢棄物與淤泥堆積區域執行環境消毒作業。藉由軍民合作，不僅大幅縮短作業時間，可大幅提升復原階段環境清消效能。

陸軍花防部指出，自堰塞湖溢流致災至今，國軍已累計投入超過萬餘人次兵力；今天第二、三、四、五作戰區、海軍陸戰隊及艦隊指揮部今天持續派遣救災兵力及工兵、化學兵等專業部隊，以日夜交替輪班方式，派遣工兵大型機具清除街道淤泥及廢棄物，加速恢復街道市景；並派化學兵執行清消，力求在中秋節前恢復民眾安定生活。 民間無人機結合化學兵，調製消毒藥劑進行大範圍噴灑消毒。圖／第三作戰區提供 國軍部隊持續進行災區復原任務。圖／第二作戰區提供 國軍部隊持續進行災區復原任務。圖／第二作戰區提供 民間無人機結合化學兵，調製消毒藥劑進行大範圍噴灑消毒。圖／第三作戰區提供

