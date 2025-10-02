快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸軍化學兵出動無人機 大範圍執行災區環境清消

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民間無人機結合化學兵，調製消毒藥劑進行大範圍噴灑消毒。圖／第三作戰區提供
民間無人機結合化學兵，調製消毒藥劑進行大範圍噴灑消毒。圖／第三作戰區提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災超過一星期，災後環境衛生面臨極大考驗，陸軍化學兵部隊與民間無人機業者合作，運用無人機大範圍噴灑消毒藥劑，大幅提升環境清消的效率。

陸軍第三作戰區表示，民間無人機廠商，主動與33化學兵群接洽合作，透由無人機高壓噴出藥劑、再經由旋翼下旋氣流噴灑至各清消地區，具等速均勻、精準施放及不受地形限制等特性，有效投入災後環境消毒任務。

第三作戰區指出，偵消營官兵協助調製消毒藥劑，並透過該型無人機進行大範圍噴灑，針對廢棄物與淤泥堆積區域執行環境消毒作業。藉由軍民合作，不僅大幅縮短作業時間，可大幅提升復原階段環境清消效能。

陸軍花防部指出，自堰塞湖溢流致災至今，國軍已累計投入超過萬餘人次兵力；今天第二、三、四、五作戰區、海軍陸戰隊及艦隊指揮部今天持續派遣救災兵力及工兵、化學兵等專業部隊，以日夜交替輪班方式，派遣工兵大型機具清除街道淤泥及廢棄物，加速恢復街道市景；並派化學兵執行清消，力求在中秋節前恢復民眾安定生活。

民間無人機結合化學兵，調製消毒藥劑進行大範圍噴灑消毒。圖／第三作戰區提供
民間無人機結合化學兵，調製消毒藥劑進行大範圍噴灑消毒。圖／第三作戰區提供
國軍部隊持續進行災區復原任務。圖／第二作戰區提供
國軍部隊持續進行災區復原任務。圖／第二作戰區提供
國軍部隊持續進行災區復原任務。圖／第二作戰區提供
國軍部隊持續進行災區復原任務。圖／第二作戰區提供
民間無人機結合化學兵，調製消毒藥劑進行大範圍噴灑消毒。圖／第三作戰區提供
民間無人機結合化學兵，調製消毒藥劑進行大範圍噴灑消毒。圖／第三作戰區提供

堰塞湖 馬太鞍溪 陸軍 無人機

延伸閱讀

無人機入侵引憂 立陶宛鼓勵建防空避難所

改裝越野車花蓮救災遭檢舉？監理站：依法令臨檢

鏟子超人帶病菌？ 衛福部：與非災區相似

花蓮縣重大災害專戶 指定堰塞湖捐款1億3300萬

相關新聞

國軍花蓮救災披星戴月 光復鄉部分街道初步恢復原貌

因應花蓮地區馬太鞍溪堰塞湖溢流所致災情，國軍第2、3、4、5作戰區、海軍陸戰隊及艦隊指揮部今日持續派遣工兵、化學兵等專業...

大罷免曾近距離挑釁葉元之 女青鳥現身花蓮救災…竟穿綠營議員背心

花蓮馬太鞍溪洪災過後，光復鄉災後修復工作仍在進行。近日有志工協助清淤時被拍下照片，其中一名「青鳥」女子身影引發社群熱議。原因在於她曾...

陸軍化學兵出動無人機 大範圍執行災區環境清消

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災超過一星期，災後環境衛生面臨極大考驗，陸軍化學兵部隊與民間無人機業者合作，運用無人機大範圍噴灑...

原住民族人往返光復重建家園 宜蘭縣宣布發1萬元津貼助返鄉

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。宜蘭縣政府今宣布，啟動急難救助生活扶助措施，設籍宜縣且因此次災害需返鄉協助...

赴災區清淤有感「最美風景是人」 徐巧芯：網路酸民只是少數

花蓮搶災第10天，立委徐巧芯及台北市議員詹為元等人變身「鏟子超人」，今午赴災區協助清淤，包含計畫搶在10月13日復學的光...

蕭美琴第三次來花蓮 代表賴清德慰問罹難者家屬

副總統蕭美琴今天三度到花蓮光復鄉，代表政府慰問罹難者家屬，也關切災後復原進度。她說，家戶清淤有顯示進展，感謝志工與國軍協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。