原住民族人往返光復重建家園 宜蘭縣宣布發1萬元津貼助返鄉

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。宜蘭縣政府今宣布，啟動急難救助生活扶助措施，設籍宜縣且因此次災害需返鄉協助清理、家園重建的原住民族人，提供1萬元返鄉重建生活扶助金，讓族人無後顧之憂。

代理縣長林茂盛表示，花蓮的災情不僅牽動全台，也引發鄰近縣市的深切關注。宜蘭縣作為東部鄰近縣市，將與花蓮縣族人同胞同心協力，共度難關。縣府已責成原住民族事務所與社會處立即啟動救助程序，協助本縣族人儘速完成申請作業。

縣府說，此次補助對象為設籍宜蘭縣的原住民族人，其本人、配偶及三親等家庭成員，若為花蓮堰塞湖災害的受災戶，且須返鄉協助清理及家園重建，均可提出申請，每戶以1人申請為限，核定後補助1萬元整。

縣府秉持「快速救援、簡便申請、攜手互助」原則，申請者免附財力證明，僅須提供受災照片，或由政府機關、村里長開立的受災證明文件，縣府將啟動專案審查機制，快速審核、即時撥付，確保族人盡快獲得實質協助。詳情可洽宜蘭縣原住民族事務所陳社工督導員（03-9253995分機4203）。

