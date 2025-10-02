快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

原住民族人往返光復重建家園 宜蘭縣宣布發1萬元津貼助返鄉

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。本報系資料照
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。本報系資料照

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。宜蘭縣政府今宣布，啟動急難救助生活扶助措施，設籍宜縣且因此次災害需返鄉協助清理、家園重建的原住民族人，提供1萬元返鄉重建生活扶助金，讓族人無後顧之憂。

代理縣長林茂盛表示，花蓮的災情不僅牽動全台，也引發鄰近縣市的深切關注。宜蘭縣作為東部鄰近縣市，將與花蓮縣族人同胞同心協力，共度難關。縣府已責成原住民族事務所與社會處立即啟動救助程序，協助本縣族人儘速完成申請作業。

縣府說，此次補助對象為設籍宜蘭縣的原住民族人，其本人、配偶及三親等家庭成員，若為花蓮堰塞湖災害的受災戶，且須返鄉協助清理及家園重建，均可提出申請，每戶以1人申請為限，核定後補助1萬元整。

縣府秉持「快速救援、簡便申請、攜手互助」原則，申請者免附財力證明，僅須提供受災照片，或由政府機關、村里長開立的受災證明文件，縣府將啟動專案審查機制，快速審核、即時撥付，確保族人盡快獲得實質協助。詳情可洽宜蘭縣原住民族事務所陳社工督導員（03-9253995分機4203）。

堰塞湖 馬太鞍溪 原住民族 光復鄉

延伸閱讀

花蓮縣重大災害專戶 指定堰塞湖捐款1億3300萬

花蓮堰塞湖致災 宜縣補助萬元助原民返鄉重建

花蓮堰塞湖洪災 財政部北區國稅局：災損申報期限延至12/31

颱風生成 光復鄉若24小時雨量逾百毫米將強制疏散

相關新聞

國軍花蓮救災披星戴月 光復鄉部分街道初步恢復原貌

因應花蓮地區馬太鞍溪堰塞湖溢流所致災情，國軍第2、3、4、5作戰區、海軍陸戰隊及艦隊指揮部今日持續派遣工兵、化學兵等專業...

大罷免曾近距離挑釁葉元之 女青鳥現身花蓮救災…竟穿綠營議員背心

花蓮馬太鞍溪洪災過後，光復鄉災後修復工作仍在進行。近日有志工協助清淤時被拍下照片，其中一名「青鳥」女子身影引發社群熱議。原因在於她曾...

陸軍化學兵出動無人機 大範圍執行災區環境清消

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災超過一星期，災後環境衛生面臨極大考驗，陸軍化學兵部隊與民間無人機業者合作，運用無人機大範圍噴灑...

原住民族人往返光復重建家園 宜蘭縣宣布發1萬元津貼助返鄉

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。宜蘭縣政府今宣布，啟動急難救助生活扶助措施，設籍宜縣且因此次災害需返鄉協助...

赴災區清淤有感「最美風景是人」 徐巧芯：網路酸民只是少數

花蓮搶災第10天，立委徐巧芯及台北市議員詹為元等人變身「鏟子超人」，今午赴災區協助清淤，包含計畫搶在10月13日復學的光...

蕭美琴第三次來花蓮 代表賴清德慰問罹難者家屬

副總統蕭美琴今天三度到花蓮光復鄉，代表政府慰問罹難者家屬，也關切災後復原進度。她說，家戶清淤有顯示進展，感謝志工與國軍協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。