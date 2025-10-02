赴災區清淤有感「最美風景是人」 徐巧芯：網路酸民只是少數

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／花蓮即時報導
立委徐巧芯今赴花蓮光復協助清淤，感覺現場每個人都單純想出一份力，讓花蓮縣光復鄉能恢復原狀，「台灣最美的風景是人」這句話，在這個時刻、這個現場真的能夠顯現出來。記者李隆揆／攝影
花蓮搶災第10天，立委徐巧芯及台北市議員詹為元等人變身「鏟子超人」，今午赴災區協助清淤，包含計畫搶在10月13日復學的光復國中；徐事後受訪表示，過程中大家都沒政治色彩，單純出一份力，「台灣最美的風景是人」在此刻真能顯現出來。

徐巧芯今午在Threads上發文「花蓮光復國中」、「坐而言不如起而行」，並附上光復國中活動中心照片，貼文引起網友關注，也有在現場的民眾留言補充影片證實徐巧芯「真的在現場」。

徐巧芯說，今天是跟辦公室同事和議員一起到花蓮幫忙，主要被分派到光復國中協助清淤，其實現在很多民宅因為許多人幫忙已經越來越乾淨整潔了，但在佛祖街比較遠的地方，那邊還需要大家的幫助。

他們今天到校園中，例如活動中心的講台上方，那些比較高的地方，機器站不住，必須先把土搬移到一樓地面上，再由小山貓收集這些土，之後再運走；除了她們，現場還有替代役、好幾個組織，甚至有公司帶著員工連續3天來幫忙救災。

徐巧芯感覺，現場氣氛很好，不論是國軍弟兄、花蓮縣政府或是各縣市政府、中央單位、各民間團體組織，還有自發性到場的民眾，大家都沒有什麼政治色彩或傾向，就是單純希望自己能出一份力，讓花蓮縣光復鄉能早日恢復原狀，「台灣最美的風景是人」這句話，在這個時刻、這個現場真的能夠顯現出來。

她說，所以有時候，大家在網路上可能會看到什麼「酸民」、「青鳥」、「側翼」或「網黑」，那應該只是少數人，其實大多數的民眾，都希望台灣社會越來越好，能伸出援手的地方，我們一定是全台灣一起幫忙。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

光復鄉受災街區持續清淤，國軍出動化學兵上街消毒。記者李隆揆／攝影
光復國中力拚10月13日赴學，今有國軍、志工等多個團體進駐協助清淤。記者李隆揆／攝影
光復國中力拚10月13日赴學，今有國軍、志工等多個團體進駐協助清淤。記者李隆揆／攝影
光復國中力拚10月13日赴學，今有國軍、志工等多個團體進駐協助清淤。記者李隆揆／攝影
光復國中力拚10月13日赴學，今有國軍、志工等多個團體進駐協助清淤。記者李隆揆／攝影
光復國中力拚10月13日赴學，今有國軍、志工等多個團體進駐協助清淤。記者李隆揆／攝影
