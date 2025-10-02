最快速助光復鄉復建 陳瑩建議納入丹娜絲重建條例

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，近日在災區協助復建的民進黨立委陳瑩建議，將光復鄉災情納入「丹娜絲重建條例」，以最快方式幫助光復鄉復建。

民進黨立委陳瑩近日除了當「鏟子超人」，往返花蓮、台東協助光復鄉復建並協助爭取資源進入外，更進一步聽取當地民眾對未來長期規劃。

陳瑩今天告訴中央社記者，應用最快方式讓重建資源到位，目前花蓮光復災區復原工作仍在持續中，重建的路很漫長，但一定要儘早規劃，用最快方式協助災民恢復正常生活。

她說，7月6日颱風丹娜絲登陸台灣，8月15日立法院通過「丹娜絲重建條例」，8月29日通過「丹娜絲重建條例」預算，現在立法院有人拋出，希望針對花蓮光復受災復原部分，新立一個條例，但「新立法」逐條審查、逐條討論，會耗費較多時間。

陳瑩表示，今天一大早她就趕到災區，近日經常進入災區，她知道受災民眾感受，很多人家園全毀，財產都沒了，他們希望政府用最快速度，提供最即時援助與幫忙，所以颱風樺加沙造成花蓮光復鄉災害的復原工作，希望用「修正」代替「新立法」，因為這會是最快方式。

她希望趕快盤點需要的資源與經費，修正「丹娜絲重建條例」內容將光復鄉納入，把需要的資源補齊，把需要的經費納入，盡快三讀、追加預算，讓救災資源盡快到位，讓重建腳步全面加速，「這是受災鄉親的期盼」。

