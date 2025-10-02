蕭美琴第三次來花蓮 代表賴清德慰問罹難者家屬

副總統蕭美琴今天三度到花蓮光復鄉，代表政府慰問罹難者家屬，也關切災後復原進度。她說，家戶清淤有顯示進展，感謝志工與國軍協助，對於颱風影響可能下雨，團隊也會密切注意

蕭美琴在災後第二天、上月24日，以及27日已經兩度到花蓮，今天再前來到瑞穗生命紀念園區探視罹難者家屬，也在衛福部次長林靜儀、原民會副主委陳義信陪同下，到中央前進協調所聽取簡報。

蕭美琴聽完簡報，接受媒體訪問時表示，全國都關注光復災情及鄉民生活的恢復，今天前來了解總協調官季連成政委率領的中央進駐團隊工作進度，包含家戶整理。

蕭美琴說，受災各村家戶清淤執行率約8到9成，有顯著進展，感謝志工協助，也感謝國軍加派人力，按照賴清德總統要求，中秋節前完成家戶清淤的目標。

她說，學校修復進度比較慢一點，希望能夠在中秋過後至少能夠視訊上課，再隔一個禮拜能讓學生恢復正常上課，這個還在努力中。

蕭美琴提到，家戶關心側溝排水道，副總協調官李孟諺特別到下水道查看，大的管線基本上狀況還可以，但因為汙泥淤積影響到側溝排水，環境部及國土署全力投入，調度台灣各地機具、人力，希望快速恢復，讓光復鄉民生活逐步恢復到正常，這是中央團隊跟地方政府一起合作努力的方向。

她強調，這次是賴清德總統希望她代表政府，向罹難者家屬表達慰問，家屬仍有許多不捨與傷痛，除了政府慰助金外，台灣民眾有許多捐款，後續也會一起交給罹難者家屬。另外，很多商家捐贈電器、床墊等，也會用公平公開方式來分配，讓大家的愛心能夠到位。

對於颱風外圍環流可能帶來影響，蕭美琴說，與中央救災團隊有討論到這一點，包括堰塞湖的監測、馬太鞍溪水道引流、堤防加固等，都有專業工程單位進行中，已要求資訊公開透明讓民眾掌握，針對接下來可能會下雨，團隊也會與地方政府一起努力，希望能夠將市區的排水清淤趕緊完成。

副總統蕭美琴（前）今天下午到中央前進協調所聽取救災簡報，是她災後第三次來到花蓮光復鄉災區視察。記者王燕華／攝影

