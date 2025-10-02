花蓮縣重大災害專戶 指定堰塞湖捐款1億3300萬

快訊

中央社／ 花蓮縣2日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉災情嚴重，受災戶超過1800戶，花蓮縣府設有重大災害捐款專戶，指定用於堰塞湖災害，截至1日，累積新台幣1億3300萬餘元。

馬太鞍溪堰塞湖洪災捐款每日公告在縣府官網馬太鞍溪堰塞湖資訊專區，每天更新善款金額，今天最新資料顯示，10月1日單日捐款金額2100萬餘元，累積金額達1億3300萬餘元。

花蓮縣府開立賑災專戶「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。捐款銀行：台灣銀行花蓮分行（0040185），帳號：018-038-098-191，備註欄請註明：「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」。

