花蓮堰塞湖致災 宜縣補助萬元助原民返鄉重建

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，宜蘭縣政府今天表示，因這次災害須返鄉清理及重建家園的宜蘭縣原住民族人，縣府提供新台幣1萬元重建生活扶助金，讓族人無後顧之憂。

宜蘭縣原住民事務所透過新聞稿指出，補助對象為設籍宜蘭縣的原住民族人，本人、配偶及3親等家庭成員，若為花蓮堰塞湖災害的受災戶，且須返鄉協助清理及家園重建，均可提出申請，每戶以1人申請為限，核定後補助1萬元。

原民所表示，為加快撥款流程，申請者免附財力證明，僅須提供受災照片，或由政府機關、村里長開立的受災證明文件，縣府將啟動專案審查機制，快速審核、即時撥付，確保族人盡快獲得實質協助。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭縣將與花蓮縣族人同心協力，共度難關，已責成原民所與社會處立即啟動救助程序，協助宜蘭縣族人儘速完成申請作業。

商品推薦