捐款投入花蓮救災 童子賢擔心這點會「歪樓」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
受颱風暴雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流肇禍，導致光復鄉市區慘遭泥水洪流沖毀。為協助災民重建家園，和碩（4938）日前已捐出2千萬善款，出身花蓮的和碩董事長童子賢也以個人身分捐款，大力投入救災，對此，童子賢2日指出，一開始不公布自己捐款數字，主要是擔心會「歪樓」，導致大家都忙著討論捐款數字，但現在比較沒那麼敏感了，現在重點應該是要大家齊心協力，把災區生活跟工作的地方，清除汙泥、清除那些髒物，讓大家早日恢復上班上課正常生活。

童子賢2日出席論壇，針對媒體提問花蓮救災一事，童子賢回應，自己不是不可以談，只是擔心說一直在談數字的話，可能會有一些東西「歪樓」，導致大家都忙著討論捐款數字，但現在當然已經超過一周了，比較沒有那麼敏感。

童子賢指出，「一開始我是希望大家只有一個目的，就是齊心在第一階段保護生命，那第二個階段就是現在大家齊心，把災區生活跟工作的地方，清除汙泥、清除那些髒物，讓大家早日恢復上班上課正常生活。」

童子賢表示，那接下來還有個階段，馬太鞍溪的堤防到底水是如何湧進來的，其實如果外界不健忘，2001年光復也有一個大興村滅村的事件，死亡的人數比這一次還多，也就是說水道如何治理，這是未來從中央到地方主管機關必須努力的方向。

本次花蓮災情，除了由和碩公司出面捐款2千萬元外，據悉，看到災區目前欠缺大小型機具，導致清淤停滯，童子賢也趕緊捐款支援大型工程車輛、機具在第二階段協助清除污泥，另外也以短中長期照顧災區民眾的思維進行捐款，尤其要避免一個月後，各方救助力量退潮。災民失去照顧。

因此童子賢委請好友嚴長壽，協助受災戶學生未來兩年的學雜費補助，以持續讓他們完成教育。另外也委請門諾醫院協助，避免災後疫情擴散。

堰塞湖 馬太鞍溪 童子賢 捐款

