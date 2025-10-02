花蓮堰塞湖洪災 學者籲勿求效率忽略災民安置規劃

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，學者今天呼籲，政府的思維不能只有工程，也要妥善規劃災民的安置，思考如何讓災民恢復原有的生活、文化。

台灣基督長老教會及馬太鞍部落自救會、阿美中會牧師王傳祥、牧師Puyang SING、災害防救科技中心前主任陳亮全、台北市立大學城市發展學系主任吳杰穎等人今天上午在立法院舉行「馬太鞍水流四竄，安全家園何處尋？」記者會。

陳亮全表示，目前政府防災多偏重用工程的手法，然而，很多對策不能只有靠工程的手法，還有非工程的對策。災害有兩種，一種是地震、堰塞湖等，靠疏浚、堤防整修等去處理，這都是工程的手法，另一種災難，牽涉到人為的，就要靠非工程的手法，包括規劃、安置等，如何讓災民恢復既有的生活、文化，靠的就是非工程的手法。

陳亮全指出，災後重建，無論是過去在台灣或國外的案例，常把重建主體顛倒，為了快速重建復原，常忘了真正受害的是誰。馬太鞍部落很久以前會淹水的地方，就是今天受災的地方，就是忘了前人的智慧，日本成立防災廳的一個重要課題就是面對「關聯死」，也就是災難後死去的人，尊重重建主體，才是好的復原重建。

對於前內政部部長李鴻源憂心疫病及救災效率問題，呼籲志工不要再到災區，馬太鞍部落自救會新聞聯絡人Kulus表示，非常感謝許多志工的幫忙，現在最大的問題是沒有統一的調度，志工來了之後，不知道可以去哪裡，部落自救會也沒有能量負荷。

至於光復鄉到底還能不能住人，陳亮全說，光復能不能住人，需經過仔細的分析，有些地方水會來，有些不會，要從自然條件、環境條件，及社會經濟條件整體來思考。

吳杰穎則說，過往到現在的救災思維都是以家戶，也就是個別家庭來考慮，但原住民的生活型態是集體，因此，他建議不要用家戶的思考邏輯，而是要用原住民的集體、部落來思考。

