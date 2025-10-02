快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

花蓮堰塞湖洪災 學者籲勿求效率忽略災民安置規劃

中央社／ 台北2日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，學者今天呼籲，政府的思維不能只有工程，也要妥善規劃災民的安置，思考如何讓災民恢復原有的生活、文化。

台灣基督長老教會及馬太鞍部落自救會、阿美中會牧師王傳祥、牧師Puyang SING、災害防救科技中心前主任陳亮全、台北市立大學城市發展學系主任吳杰穎等人今天上午在立法院舉行「馬太鞍水流四竄，安全家園何處尋？」記者會。

陳亮全表示，目前政府防災多偏重用工程的手法，然而，很多對策不能只有靠工程的手法，還有非工程的對策。災害有兩種，一種是地震、堰塞湖等，靠疏浚、堤防整修等去處理，這都是工程的手法，另一種災難，牽涉到人為的，就要靠非工程的手法，包括規劃、安置等，如何讓災民恢復既有的生活、文化，靠的就是非工程的手法。

陳亮全指出，災後重建，無論是過去在台灣或國外的案例，常把重建主體顛倒，為了快速重建復原，常忘了真正受害的是誰。馬太鞍部落很久以前會淹水的地方，就是今天受災的地方，就是忘了前人的智慧，日本成立防災廳的一個重要課題就是面對「關聯死」，也就是災難後死去的人，尊重重建主體，才是好的復原重建。

對於前內政部部長李鴻源憂心疫病及救災效率問題，呼籲志工不要再到災區，馬太鞍部落自救會新聞聯絡人Kulus表示，非常感謝許多志工的幫忙，現在最大的問題是沒有統一的調度，志工來了之後，不知道可以去哪裡，部落自救會也沒有能量負荷。

至於光復鄉到底還能不能住人，陳亮全說，光復能不能住人，需經過仔細的分析，有些地方水會來，有些不會，要從自然條件、環境條件，及社會經濟條件整體來思考。

吳杰穎則說，過往到現在的救災思維都是以家戶，也就是個別家庭來考慮，但原住民的生活型態是集體，因此，他建議不要用家戶的思考邏輯，而是要用原住民的集體、部落來思考。

堰塞湖 馬太鞍溪

花蓮堰塞湖洪災 財政部北區國稅局：災損申報期限延至12/31

影／支持咎責 傅崐萁：馬太鞍溪、堰塞湖都是中央管轄

劉世芳：災民安置將確認受災戶意願 中繼宅等納考量

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

捐款投入花蓮救災 童子賢擔心這點會「歪樓」

受颱風暴雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流肇禍，導致光復鄉市區慘遭泥水洪流沖毀。為協助災民重建家園，和碩（4938）日前已捐...

愛心變調？ 沒取消就當樂捐賑災基金會 北醫體系要三級主管捐一日薪

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，各地愛心湧入當地，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，6天內就達到五億的設定目標，累...

凌濤批撤離決策延誤13小時 劉世芳秀通聯：真相只有一個

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，國民黨國政基金會副執行長凌濤質疑，內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時。內政部長劉世...

賑災基金會募得善款7.8億 首波撥款1.6億、持續募款至10月24日

因應花蓮光復鄉堰塞湖災害，賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至10月1日共募得23....

民進黨：國民黨指控中央大翻車 凌濤自證花蓮縣府多13小時應變

民進黨發言人吳崢今天表示，針對花蓮災情發生前的應變過程，國民黨一早記者會企圖攻擊中央，但國民黨沒先去問問自家縣長徐榛蔚，...

馬祖送暖到花蓮！縣府急捐防疫酒精到第一線助災區重建

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，除災後重建刻不容緩，環境衛生與防疫需求也大幅攀升。秉持「同島一命、同心守護」的信念...

