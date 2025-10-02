快訊

馬太鞍部落族籲政府 家園重建應讓族人實質參與

中央社／ 台北2日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，台灣基督長老教會與馬太鞍部落族人今天舉行記者會，呼籲政府從規劃之初就讓部落實質參與，部落才是主角，不要重蹈八八風災覆轍，只求效率，粗暴拆散部落，應顧及部落族人的心理健康、信仰支持及文化。

台灣基督長老教會教會及馬太鞍部落自救會、阿美中會議牧師王傳祥、牧師Puyang SING、災害防救科技中心前主任陳亮全、台北市立大學城市發展學系主任吳杰穎等人今天上午在立法院舉行「馬太鞍水流四竄，安全家園何處尋？」記者會。

馬太鞍部落自救會新聞聯絡人Kulus表示，部落受創相當嚴重，交通部及水利署之前提到，馬太鞍橋完全恢復及馬太鞍溪疏浚至少都要2年，若再有豪大雨或颱風，都可能再淤積。在紅色警戒尚未解除前，部落族人需要一個暫時安全的居所，也就是集中的中繼安置，離災不離鄉。

Kulus指出，之前政府提到目前規劃朝社會住宅方向考慮，他呼籲不要重蹈八八風災的覆轍，部落被動接受，部落被粗暴分散，政府不管是中央及地方，從規劃開始就讓部落族人參與討論，顧及部落長輩的心理健康與信仰支持層面，不僅重建家園，還有文化。

王傳祥認為，政府一定要以災民為主，不是以建商做平台，要跟部落族人溝通討論，找出適切地方進行安置。政府顧念原住民在經濟上的弱勢，現在無法維持生計，期盼政府提供中長期補助扶持族人經濟，啟動中長期安置讓族人恢復家園，尊重原住民原有的文化。

Puyang SING強調，這次除了天災，還有人為疏失，已經付出很大的代價，對於未來的光復鄉，若這塊土地需要休息，不適合族人居住，也請政府尋找中繼安置，並在過程中納入族人意見，以離災不離鄉做為選點的依據，不要用自以為是好的方式決定族人的生存。

堰塞湖 馬太鞍溪

