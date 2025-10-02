愛心變調？ 沒取消就當樂捐賑災基金會 北醫體系要三級主管捐一日薪

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，各地愛心湧入當地，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，6天內就達到五億的設定目標，累計達6億8千多萬元。台北醫學大學體系昨天發出信件，要求三級以上主管捐出一日薪資給賑災基金會，若不願意捐需主動取消，未取消等同「默許」捐出一日薪，讓北醫體系員工批評，大老闆都發信要求了，主管哪敢說嘴，等於是變相逼三級主管捐錢。

台北醫學大學體系，包含台北醫學大學、台北醫學大學附設醫院、衛福部雙和醫院、台北市立萬芳醫院等院的所有同仁，昨天下午陸續收到「捐款信」，信中指出，因應10月1日台北醫學大學的行政會議結果，北醫大體系校院三級以上主管擬請響應扣捐一日薪，台北醫學大學的同仁將於今年11月的薪資中扣捐、北醫附醫、雙和醫院、萬芳醫院的同仁則於10月底從薪資中扣捐。

信中特別標註「一日薪自由捐」，如果三級以上主管因個人因素，或已經有其他方式捐助，不便於此次樂捐，請以E-mail回覆人資處，其餘非三級主管則自由決定是否要捐款。信中指出，該款項將捐至衛生福利部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，後續將由衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會提供捐款收據。

北醫體系員工收到信件時，部分員工表達不滿，有員工認為，若體系希望展現關懷與愛心，應由體系發起自由樂捐，並可結合體系經費，以體系名義對花蓮災區捐款，展現一致支持，而不是以「默許制」方式捐款，沒取消就當你同意捐，多數主管看到大老闆開口，通常不敢拒絕，他怨懟，這根本是「假愛心、真情勒」。

一位不具名的員工指出，這次花蓮災情牽動全台的心，很多人心有同感，但支持的方式有很多種，不論是捐錢、募集物資或是協助重建，都是同為台灣人的心意與關懷。很開心看到體系展現對社會的關懷，也希望能對花蓮災區有所幫助，但這份心意可以是捐款，也可以是時間的付出，希望是可以完全交由同仁自行決定，而不是被動經由信件告知。

另一名北醫體系的員工則質疑，目前賑災基金會的董事長為陳時中，質疑校方是為了挺北醫體系出身的董事長，才發出募捐信件，也批評，台灣發生過這麼多次災害，也沒看過這麼積極募款的時刻，難道也要蹭一波救災流量嗎？

台北醫學大學今回應，花蓮光復鄉因洪災重創，北醫大健康照護體系秉持人道關懷精神，發起「一日薪自由捐」，號召校院同仁自願響應，以行動支持災區救援與重建。北醫大體系過去在2009年莫拉克風災、2016年台南大地震等重大災情中，均展現同悲共感的人道精神，曾捐助新台幣500萬元協助災民渡過難關，此次活動延續相同初衷，凝聚師生與醫療同仁的愛心力量。

北醫大體系特別強調，本次活動完全「自由響應」，不論主管或同仁，皆可依個人意願選擇是否捐款，也可透過書面或E-mail表達參與或不參與，不會影響任何考核或權益。同意參與的主管同仁以自動扣薪方式，僅為捐款便利而設，並非強制，後續也會與主管同仁進一步確認意願，並讓每一位捐款者都收到捐款收據。 北醫體系同仁昨收到募捐信，三級以上主管若沒有主動取消捐款給賑災基金會的意願，將視為樂捐一日薪資，引發部分同仁不滿。圖／讀者提供

