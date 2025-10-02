凌濤批撤離決策延誤13小時 劉世芳秀通聯：真相只有一個

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院院會後記者會在新聞中心舉行，內政部長劉世芳（左）說明。記者曾學仁／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，國民黨國政基金會副執行長凌濤質疑，內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時。內政部長劉世芳則秀出中央應變災害中心通聯記錄回擊，強調「真相只有一個」，並稱花蓮縣府代表也在現場，建議凌濤舉行記者會前問問花蓮縣府。

凌濤指出，9月21日當晚6時，就已決定要依台大團隊建議擴大撤離，內政部竟在當晚近9時才把撤離人數通報上升傳給花蓮縣府，隔天早上7時才發布紅色警戒通報，延誤黃金13個小時的關鍵時間，他說，行政院長卓榮泰高喊檢討究責，「敢不敢檢討劉世芳重大失職？」

對此，劉世芳今天出席行政院會後記者會時說明，不清楚凌濤所提數據從哪裡來，但「事實和真相只有一個」，內政部調出所有中央災害應變中心通聯紀錄，其中在第三次會議當天，內政部、台大團隊，花蓮縣府秘書長等官員都有參加，都知道要擴大疏散撤離1837戶。

劉世芳續指，民政司、颱風應變中心、農業部都有分別通知花蓮民政處處長、科長及承辦人員，或警戒範圍內中央與地方權責機關等都有列入，通報方式除了Line、傳真文字外，還包含細胞簡訊、電視跑馬燈、數位看板等都是列在ceoc（災害應變中心）所有會議紀錄裡面。

劉世芳表示，從凌濤所講第三次會議，至今傳真或通報次數高達5到7次以上，未來若有需求也會提供，「同時建議他（凌濤）舉行記者會前，也可以先問花蓮縣政府，有沒有收到中央災害應變中心、民政系統、農業部林保署統的通報單、傳真文字、災害簡訊」。

堰塞湖 馬太鞍溪 凌濤 劉世芳

