影／花蓮災後重建 行政院成立「一站式服務平台」
行政院院會後記者會由發言人李慧芝主持，農業部長陳駿季、原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur、行政院政委陳金德、內政部長劉世芳、衛福部長石崇良、環境部長彭啓明等出席說明花蓮災後復原情形。
行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述卓榮泰院長指示，丹娜絲風災特別條例已將花蓮全區畫定為災區，為加速復原工作，行政院已在花蓮成立中央災害應變中心前進協調所，全力調度資源進行應變及復原重建工作，行政院政務委員陳金德將在下周二率各相關部會赴災區設立「一站式服務平台」，提供救助措施諮詢及受理申請服務。
