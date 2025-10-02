快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

影／花蓮災後重建 行政院成立「一站式服務平台」

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
行政院院會後記者會在新聞中心舉行，由發言人李慧芝（左四）主持，農業部長陳駿季（左起）、原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur、行政院政委陳金德、內政部長劉世芳、衛福部長石崇良、環境部長彭啓明等出席說明花蓮災後復原情形。記者曾學仁／攝影
行政院院會後記者會在新聞中心舉行，由發言人李慧芝（左四）主持，農業部長陳駿季（左起）、原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur、行政院政委陳金德、內政部長劉世芳、衛福部長石崇良、環境部長彭啓明等出席說明花蓮災後復原情形。記者曾學仁／攝影

行政院院會後記者會由發言人李慧芝主持，農業部長陳駿季、原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur、行政院政委陳金德、內政部長劉世芳、衛福部長石崇良、環境部長彭啓明等出席說明花蓮災後復原情形。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述卓榮泰院長指示，丹娜絲風災特別條例已將花蓮全區畫定為災區，為加速復原工作，行政院已在花蓮成立中央災害應變中心前進協調所，全力調度資源進行應變及復原重建工作，行政院政務委員陳金德將在下周二率各相關部會赴災區設立「一站式服務平台」，提供救助措施諮詢及受理申請服務。

行政院院會後記者會在新聞中心舉行，內政部長劉世芳（左）說明。記者曾學仁／攝影
行政院院會後記者會在新聞中心舉行，內政部長劉世芳（左）說明。記者曾學仁／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 行政院

延伸閱讀

丹娜絲特別條例政院擬增200億助花蓮重建 傅崐萁：國民黨自有版本

蔡正元點名三部會釀堰塞湖成災 政院籲減少政治口水

【重磅快評】堰塞湖災變怎不見陳駿季處理超思蛋的積極？

堰塞湖紅色警戒難解除 陳駿季指監測困難 回應李鴻源盼各界勿糾結名詞

相關新聞

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰壩，林業保育署持續監測，目前蓄水量約580萬噸，為滿水位時的6.4%。空勤總隊直升機今...

賑災基金會募得善款7.8億 首波撥款1.6億、持續募款至10月24日

因應花蓮光復鄉堰塞湖災害，賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至10月1日共募得23....

民進黨：國民黨指控中央大翻車 凌濤自證花蓮縣府多13小時應變

民進黨發言人吳崢今天表示，針對花蓮災情發生前的應變過程，國民黨一早記者會企圖攻擊中央，但國民黨沒先去問問自家縣長徐榛蔚，...

馬祖送暖到花蓮！縣府急捐防疫酒精到第一線助災區重建

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，除災後重建刻不容緩，環境衛生與防疫需求也大幅攀升。秉持「同島一命、同心守護」的信念...

影／支持咎責 傅崐萁：馬太鞍溪、堰塞湖都是中央管轄

國民黨今天舉行立法實務研討會，並進行黨團書記長交接，由卸任書記長王鴻薇交接給新任書記長羅智強，立法院長韓國瑜、國民黨秘書...

道路清淤僅3成 政院：災區仍需志工

「光復鄉的道路、校園的清淤率僅3成，我們還是很需要志工幫助！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。