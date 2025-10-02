民進黨：國民黨指控中央大翻車 凌濤自證花蓮縣府多13小時應變
民進黨發言人吳崢今天表示，針對花蓮災情發生前的應變過程，國民黨一早記者會企圖攻擊中央，但國民黨沒先去問問自家縣長徐榛蔚，結果整個大翻車。
吳崢指出，國民黨智庫副執行長凌濤指控，中央9月21日晚上就決定撤離1800戶，隔天上午七時才發布紅色警戒，拖延13小時；但真相是，中央前一晚就與花蓮縣政府進行視訊連線，決定並通知花蓮縣政府要撤離，所有撤離套圖資訊也提供給花蓮縣政府，甚至和花蓮縣政府說需要中央支援可以提出。
吳崢說，謝謝凌濤所補充的這段內容，讓大家發現原來花蓮縣政府不只有32小時進行撤離，而是有32+13小時的應變時間。為什麼最後很多居民根本沒收到通知釀成悲劇？待災區復原工作完成，這些都要回頭全盤檢視。
吳崢表示，災害發生至今已經進入第2周，國民黨開的第一場記者會，還是在噴政治口水，抹黑全力協助災區復原的中央政府團隊。試問這些在冷氣房滿口胡言天花亂墜的人，當中央進駐全力救災時你們人在哪？為災區付出了什麼？呼籲此刻災區最需要的是幫忙的汗水，而非政治口水。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
