政院擬追加特別預算補助花蓮災損 藍：可以考慮
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，行政院將提出丹娜絲風災特別條例修正並追加特別預算新台幣200億元。國民黨團總召傅崐萁今天表示，如果行政院願意把災區所有的情況納入，國民黨團可以考慮追加特別預算，會再研究。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，行政院長卓榮泰表示，預計最快時間以200億元為基礎，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例的修正，以及追加特別預算，不會排擠原來的協助工作，盼獲立法院支持，讓各項補助工作迅速展開。
國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在出席國民黨立法實務研討會前受訪表示，先看行政院是否有誠意，要把堰塞湖事件所有的善後工作，確實納入「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例中，國民黨團會再研究。
傅崐萁指出，國民黨團會自己提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建」特別條例草案，如果行政院願意把災區所有的情況，通通納入「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例中，國民黨團可以考慮，追加特別預算200億元，讓特別預算規模達到800億元。
傅崐萁表示，卓榮泰日前立法院總質詢中說要究責所有相關疏失，他身為花蓮縣的區域立委，他要清楚聲明，既然卓榮泰要查明真相、貫徹究責，他高度表示支持，必須公平、公正、公開，不可以徇私。
傅崐萁指出，這次堰塞湖不幸事件，高度期待卓榮泰能夠真正查明事實真相，且必須立刻啟動國賠。這次嚴重的人為疏失，造成人民生命財產的重大傷害，應該立刻啟動國賠，整個善後重建條例 也必須跟人民講清楚、說明白。
傅崐萁表示，馬太鞍溪是中央主管的河川，上中下游分屬農業部、經濟部管轄，早在8月11日，花蓮縣府已向經濟部、農業部要求補強馬太鞍溪堤防的開口堤，以及潰堤時要開啟海嘯警報，但經濟部、農業部都沒有做到，造成重大傷害，至今行政院都沒有一個清楚的說明，強烈要求行政院必須查清楚說明白。
延伸閱讀
