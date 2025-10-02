快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

馬祖送暖到花蓮！縣府急捐防疫酒精到第一線助災區重建

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，除災後重建刻不容緩，環境衛生與防疫需求也大幅攀升，連江縣政府今天捐贈一批由馬祖酒廠生產的高品質防疫用酒精，協助花蓮進行災後防疫與民生應急工作。圖／連江縣政府提供
花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，除災後重建刻不容緩，環境衛生與防疫需求也大幅攀升，連江縣政府今天捐贈一批由馬祖酒廠生產的高品質防疫用酒精，協助花蓮進行災後防疫與民生應急工作。圖／連江縣政府提供

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，除災後重建刻不容緩，環境衛生與防疫需求也大幅攀升。秉持「同島一命、同心守護」的信念，連江縣政府主動聯繫花蓮縣衛生局疾管科，今天捐贈一批由馬祖酒廠生產的高品質防疫用酒精，協助地方進行災後防疫與民生應急工作。

據了解，馬祖酒廠生產的防疫酒精以高純度與高安全性著稱，疫情期間已多次支援國內各地，深獲醫療與防疫單位肯定，此次縣府迅速整合資源，第一時間伸出援手，不僅展現離島馬祖的溫暖與團結，也傳達「災難無情、人間有愛」的支持信念。

在捐贈儀式上，連江縣政府秘書長陳明傑代表縣府致詞指出，天災讓許多家庭飽受衝擊，馬祖雖遠在離島，心卻與全國人民緊緊相連，我們願略盡棉薄之力，盼能為花蓮鄉親帶來一份安心與希望，也祝福花蓮早日重建美麗家園。

連江縣府也強調，未來將持續關注災情後續發展，並與中央及地方政府密切合作，適時提供所需協助，攜手守護全民的健康與安全。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

劉世芳：輕颱「麥德姆」對花蓮災區無影響 仍維持紅色警戒

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

鍾明軒花蓮救災「去有什麼忙就幫什麼」　席地吃便當：變得加倍好吃

丹娜絲特別條例政院擬增200億助花蓮重建 傅崐萁：國民黨自有版本

相關新聞

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰壩，林業保育署持續監測，目前蓄水量約580萬噸，為滿水位時的6.4%。空勤總隊直升機今...

民進黨：國民黨指控中央大翻車 凌濤自證花蓮縣府多13小時應變

民進黨發言人吳崢今天表示，針對花蓮災情發生前的應變過程，國民黨一早記者會企圖攻擊中央，但國民黨沒先去問問自家縣長徐榛蔚，...

馬祖送暖到花蓮！縣府急捐防疫酒精到第一線助災區重建

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，除災後重建刻不容緩，環境衛生與防疫需求也大幅攀升。秉持「同島一命、同心守護」的信念...

影／支持咎責 傅崐萁：馬太鞍溪、堰塞湖都是中央管轄

國民黨今天舉行立法實務研討會，並進行黨團書記長交接，由卸任書記長王鴻薇交接給新任書記長羅智強，立法院長韓國瑜、國民黨秘書...

道路清淤僅3成 政院：災區仍需志工

「光復鄉的道路、校園的清淤率僅3成，我們還是很需要志工幫助！」

花蓮災情補助一覽 10/7起設一站式服務平台受理申請

花蓮堰塞湖溢流釀嚴重災情，政院今天公布災民、原住民、農民、企業補助措施，包括家園慰助金、水電及租金減免、車輛報廢補助、農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。