馬祖送暖到花蓮！縣府急捐防疫酒精到第一線助災區重建

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，除災後重建刻不容緩，環境衛生與防疫需求也大幅攀升。秉持「同島一命、同心守護」的信念，連江縣政府主動聯繫花蓮縣衛生局疾管科，今天捐贈一批由馬祖酒廠生產的高品質防疫用酒精，協助地方進行災後防疫與民生應急工作。

據了解，馬祖酒廠生產的防疫酒精以高純度與高安全性著稱，疫情期間已多次支援國內各地，深獲醫療與防疫單位肯定，此次縣府迅速整合資源，第一時間伸出援手，不僅展現離島馬祖的溫暖與團結，也傳達「災難無情、人間有愛」的支持信念。

在捐贈儀式上，連江縣政府秘書長陳明傑代表縣府致詞指出，天災讓許多家庭飽受衝擊，馬祖雖遠在離島，心卻與全國人民緊緊相連，我們願略盡棉薄之力，盼能為花蓮鄉親帶來一份安心與希望，也祝福花蓮早日重建美麗家園。

連江縣府也強調，未來將持續關注災情後續發展，並與中央及地方政府密切合作，適時提供所需協助，攜手守護全民的健康與安全。

