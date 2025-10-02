影／支持咎責 傅崐萁：馬太鞍溪、堰塞湖都是中央管轄

國民黨今天舉行立法實務研討會，並進行黨團書記長交接，由卸任書記長王鴻薇交接給新任書記長羅智強，立法院長韓國瑜、國民黨秘書長黃健庭也出席致詞。

國民黨團總召傅崐萁受訪時，針對行政院長卓榮泰上月30日接受總質詢，表示馬太鞍溪堰塞湖洪災要咎責疏失，傅崐萁表示，卓榮泰既然要查明真相，貫徹咎責，他高度支持，但必須公正公開不可徇私，民進黨過去弊案怎麼查都查不出來，監察院所有弊案都終結，民進黨司法檢察體系是否經得起人民考驗，「我們高度期待」。

傅崐萁接下來指出，國內所有堰塞湖都是由中央管控，馬太鞍溪上、中游是農業部管轄、下游是經濟部管轄，疏濬是經濟部要負責。災難發生前，經濟部、農業部、花蓮縣府已經開過會，當時要求開口堤要補起來，經濟部沒做；要求農業部在潰堤當時要開啟海嘯警報，農業部也沒這麼做，並呼籲卓榮泰要查明真相，還災民公道，且立刻啟動國賠。 國民黨今天舉行立法實務研討會，並進行黨團書記長交接，由卸任書記長王鴻薇（左）交接給新任書記長羅智強（右），國民黨秘書長黃健庭（中）也出席致詞。記者胡經周／攝影 國民黨今天舉行立法實務研討會，由國民黨團總召傅崐萁（右）主持，立法院長韓國瑜（左）出席致詞。記者胡經周／攝影

