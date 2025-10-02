快訊

影／支持咎責 傅崐萁：馬太鞍溪、堰塞湖都是中央管轄

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對馬太鞍溪堰塞湖洪災要咎責疏失，傅崐萁表示，卓榮泰既然要查明真相，貫徹咎責，他高度支持，但國內所有堰塞湖都是由中央管控，馬太鞍溪上、中游是農業部管轄、下游是經濟部管轄，疏濬是經濟部要負責。記者胡經周／攝影
針對馬太鞍溪堰塞湖洪災要咎責疏失，傅崐萁表示，卓榮泰既然要查明真相，貫徹咎責，他高度支持，但國內所有堰塞湖都是由中央管控，馬太鞍溪上、中游是農業部管轄、下游是經濟部管轄，疏濬是經濟部要負責。記者胡經周／攝影

國民黨今天舉行立法實務研討會，並進行黨團書記長交接，由卸任書記長王鴻薇交接給新任書記長羅智強，立法院長韓國瑜、國民黨秘書長黃健庭也出席致詞。

國民黨團總召傅崐萁受訪時，針對行政院長卓榮泰上月30日接受總質詢，表示馬太鞍溪堰塞湖洪災要咎責疏失，傅崐萁表示，卓榮泰既然要查明真相，貫徹咎責，他高度支持，但必須公正公開不可徇私，民進黨過去弊案怎麼查都查不出來，監察院所有弊案都終結，民進黨司法檢察體系是否經得起人民考驗，「我們高度期待」。

傅崐萁接下來指出，國內所有堰塞湖都是由中央管控，馬太鞍溪上、中游是農業部管轄、下游是經濟部管轄，疏濬是經濟部要負責。災難發生前，經濟部、農業部、花蓮縣府已經開過會，當時要求開口堤要補起來，經濟部沒做；要求農業部在潰堤當時要開啟海嘯警報，農業部也沒這麼做，並呼籲卓榮泰要查明真相，還災民公道，且立刻啟動國賠。

國民黨今天舉行立法實務研討會，並進行黨團書記長交接，由卸任書記長王鴻薇（左）交接給新任書記長羅智強（右），國民黨秘書長黃健庭（中）也出席致詞。記者胡經周／攝影
國民黨今天舉行立法實務研討會，並進行黨團書記長交接，由卸任書記長王鴻薇（左）交接給新任書記長羅智強（右），國民黨秘書長黃健庭（中）也出席致詞。記者胡經周／攝影
國民黨今天舉行立法實務研討會，由國民黨團總召傅崐萁（右）主持，立法院長韓國瑜（左）出席致詞。記者胡經周／攝影
國民黨今天舉行立法實務研討會，由國民黨團總召傅崐萁（右）主持，立法院長韓國瑜（左）出席致詞。記者胡經周／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰壩，林業保育署持續監測，目前蓄水量約580萬噸，為滿水位時的6.4%。空勤總隊直升機今...

民進黨：國民黨指控中央大翻車 凌濤自證花蓮縣府多13小時應變

民進黨發言人吳崢今天表示，針對花蓮災情發生前的應變過程，國民黨一早記者會企圖攻擊中央，但國民黨沒先去問問自家縣長徐榛蔚，...

馬祖送暖到花蓮！縣府急捐防疫酒精到第一線助災區重建

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，除災後重建刻不容緩，環境衛生與防疫需求也大幅攀升。秉持「同島一命、同心守護」的信念...

影／支持咎責 傅崐萁：馬太鞍溪、堰塞湖都是中央管轄

國民黨今天舉行立法實務研討會，並進行黨團書記長交接，由卸任書記長王鴻薇交接給新任書記長羅智強，立法院長韓國瑜、國民黨秘書...

道路清淤僅3成 政院：災區仍需志工

「光復鄉的道路、校園的清淤率僅3成，我們還是很需要志工幫助！」

花蓮災情補助一覽 10/7起設一站式服務平台受理申請

花蓮堰塞湖溢流釀嚴重災情，政院今天公布災民、原住民、農民、企業補助措施，包括家園慰助金、水電及租金減免、車輛報廢補助、農...

