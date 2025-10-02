道路清淤僅3成 政院：災區仍需志工

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「光復鄉的道路、校園的清淤率僅3成，我們還是很需要志工幫助！」政務委員季連成2日於光復鄉的前進協調所召開記者會指出，居民房舍大多已清淤完成，但道路還需要很多志工幫忙清理垃圾、剷掉淤泥；他強調，災區會有小蜜蜂協助分配物資給志工、廠商與部隊，重機具廠商也會有油料與住宿補助，盼鼓勵更多人前往協助。

家戶清淤88.14%

季連成表示，目前馬太鞍溪堰塞湖的紅色警戒尚未解除，農業部已經在設法裝設水位偵測器了，若要解除會有3個條件：溢流水流量、危險溢流河堤鞏固狀況與河道挖深的深度等條件。另外他也提醒，堰塞湖的警報將比照海嘯警報，盼民眾多留意。

針對工作進度，季連成說明，光復鄉7個村的居住家戶清淤比例已達到88.14%，道路的部分狀況比較複雜，因為家中淤泥、垃圾會陸續清到路上，因此目前比例僅有3成，白天會由環境部與國土署協助清淤，晚上會由軍方加班趕工，而挖出來的淤泥與垃圾會有大型堆置場分類處理，垃圾也會清除掉。

已修完1300公尺提防

「需要修復1560公尺的堤坊，目前已經完成1300公尺！」季連成說，至於學校的部分，光復高職與國中的學校整體清淤率約3成，校舍部分雖有70%，但因為操場與地下室淤泥較多，因此7日之後先恢復視訊上課、13日才會恢復實體上課，後續清淤國土署也會調34台重機具進入。

橋樑部分，季連成表示，15日前會完成鋼便道、明年1月盼完成車子可行走的鋼便橋；對於原民部落，若災民居住旅館者，每天會給2千元補助且含早餐，若是集體式部落，捐贈的物資會交給部落自行處理，另外有89戶經判定已無法再居住，短期會將居民安置在旅館、中長期則會研議蓋組合屋、仿效0403地震模式處理。

有油料、住宿補助

「災區還是相當需要志工協助！」季連成表示，2日預計有1500名志工前往光復，他對此表示相當感謝，並強調災區在道路清淤、垃圾清理方面還是很需要人力，飲食方面不會有問題，而參加救災的重機具業者，油料會由政府支應，住宿也可由政府安排。

