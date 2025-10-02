劉世芳：輕颱「麥德姆」對花蓮災區無影響 仍維持紅色警戒

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
輕颱「麥德姆」生成，內政部長劉世芳表示，目前研判「麥德姆」對災區沒有影響，不過考量善後還在進行，因此仍維持紅色警戒，範圍也沒有改變。圖／聯合報系資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流發生超過一星期，今天上午輕颱「麥德姆」生成，是否影響目前進行中的善後復建工作引發關注。內政部長劉世芳表示，目前研判「麥德姆」對災區沒有影響，不過考量善後還在進行，因此仍維持紅色警戒，範圍也沒有改變。同時外界也討論是否該籌建中繼宅，劉世芳表示，會挨家挨戶調查需求。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流發生超過一星期，今天上午輕颱「麥德姆」生成，是否影響目前進行中的善後復建工作引發關注。劉世芳表示，中央災害應變中心和氣象署研判對災區沒有太大影響，不過秉持卓榮泰院長考量目前還有許多志工在災區從事復原工作，目前仍維持紅色警戒，範圍也維持光復、鳳林和萬榮三鄉鎮，沒有改變。

她強調，警戒若要降級，必須考慮天候穩定、堰塞湖壩體狀況穩定，以及河道是否疏濬、堤防是否加固、人流監控是否得宜，這些條件都可管控才會考慮調降警戒等級。

劉世芳說，台大、陽明交大、中興大學及國土測繪中心等研究團隊，在天候狀況許可下會前往堰塞湖區補足災情研判所需資訊，提供應變中心決策參考。

另一方面，各方對於受災民眾也討論是否設立中繼宅？劉世芳說，先前根據國軍提報有89戶嚴重淤泥堆積無法清除，經國土署了解，其中22戶比較靠近市區，因門窗矮小導致軍方重機具無法進入清理，不過仍可用人力進場清除，後續仍可供屋主入住；另外66戶靠近佛祖街，當地農地和農舍如果需要進行土地改良，內政部會協助並且編列預算。

劉世芳說，內政部會挨家挨戶盤點調查這幾戶農民、災民是否需要中繼宅，至於遷村，劉世芳說，過去921地震和八八風災時很多遷村的例子，因距離原有的村子非常遠，往往兩三年後又因耕作、工作需求又回到舊村。所以不管是中繼宅或社宅，內政部都會一一考量，列入特別預算中。

她指出，國土署已經盤點出來，在台糖光復園區約有5公頃土地，可以用來規劃建造中繼宅或社宅。

劉世芳說，國軍評估有89戶無法清汙，因此目前會以100戶來規劃中繼宅，不過還是要一一詢問，因為還有旅館短期安置、加碼租金補貼等措施，評估差不多後，會再提報行政院是否建造中繼宅。

