花蓮災情補助一覽 10/7起設一站式服務平台受理申請

花蓮堰塞湖溢流釀嚴重災情，政院今天公布災民、原住民、農民、企業補助措施，包括家園慰助金、水電及租金減免、車輛報廢補助、農田流失補助、復工貸款補助等，且7日將在災區成立「一站式服務平台」，直接受理民眾申請。

行政院政委陳金德今天在行政院會後記者會指出，為加速救助金發放，10月7日起由他率領各相關部會赴災區聯合成立「一站式服務平台」，提供相關救助措施宣傳、諮詢及直接受理民眾申請，請各部會務必以「從速、從簡」原則認定發放各項救助金，回應受災民眾急迫需求。

針對災害慰助補助情形，行政院交通環境資源處長陳盈蓉指出，針對災民、原住民、農民、業者共提出8大類、25項協助措施。

陳盈蓉說，受災民眾救助部分，包括死亡每位100萬元；失蹤每位100萬元；重傷每位25萬元。

此外，低收入戶及已列入政府扶助的中低收入戶家庭，住屋因水災淹水且有居住事實的現住戶，以1門牌為1戶計算，每戶發給5000元。

還有安遷賑助（與租屋賑助二擇一），設籍並實際居住者最高每戶5萬元 （每人1萬，每戶內實際居住以5口人為限）；失依兒童、青少年、老人、身心障礙者賑助，每人補助2萬元。

租金補貼（租屋賑助）補貼受災戶的金額以實際居住人數3人以內，每月9000元，每多1人多2000元，以1萬8000元為上限，最長可補貼1年。

「家園清理支持方案」提供受災戶經費補貼，協助家園清整與復原，原則以紅色警戒範圍座落的光復鄉7村共1837戶居民為主，每戶發放5萬元，由賑災基金會賑助。「家園慰助金」也以光復鄉7村1837戶從速、從簡原則認定，每棟以實際居住戶發放10萬元，由丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算預備金支應。

「災民安心住政府幫你付」專案，以公設及原民處列冊收容所災民，以每人每天最高2000元為限，以賑災基金會善款優先支應，補助期間7天，必要時得延長7天（至10月底前）。

此外，還有9月至10月水電費免收；台糖地租減免，農地部分依作物受害程度給予租金減免，非農地部分依事實認定，租約存續期間酌予減免租金1至3個月。

車輛受損報廢登記補助，以車籍所在地花蓮縣光復鄉的7個重災區村落為原則，以汽車（含大型重機）每台5萬元、機車每台1萬元所需經費約1億元。

受災原住民的急難扶助部分，陳盈蓉指出，只要具有原民身份者死亡及失蹤加發10萬元，輕重傷者1萬元至5萬元不等，生活困頓戶每戶1萬元。

受災農民的救助與輔導方面，提供農業天然災害現金救助及低利貸款；政府負擔災害受災的農民健康保險6個月保險費；農田流失每公頃最高發給10萬元，埋沒每公頃最高發給5萬元；以及農會建物補助。

產業輔導措施部分，果樹專案輔導及果樹農田流失、土石埋沒專案輔導措施，補助廢園每公頃15萬元，依新植果樹品項補助種苗費，最高每公頃5萬元；畜禽舍結構及畜牧設施（備）專案補助，最高補助比率為總價金額的50%或80%；農糧設施設備的重建及修繕補助，最高達50%至80%；農業資材室、農機具室及糧產品加工理集貨運輸設備修繕重建補助，依實際支用金額補助80%；土石淹沒區域農機補助實際購置金額80%。

業者協處措施方面，補助受災中小事業災害復工貸款，時間最長1年，利率最高2.22%，每家最高50萬元，而原有貸款利息減免，每家最高40萬元；商家援助及設備汰換補助，招牌、鐵捲門等器具毀損，每案1萬元；商家設備汰換補助購置金額50%，每案最多5萬元；製造業機器設備修復、調校及生產場域設施（如鐵捲門、屋頂）修繕等，每家20萬元。

業者協處措施還包括「旅宿安置專案」（接續「災民安心住政府幫你付」專案），由交通部觀光署協助盤點花蓮縣合法旅宿業者空餘客房，協助受災戶入住旅宿短期安置的旅宿補助。受災戶以每戶每月入住1間客房為單位。入住雙人房者，每房每月補助旅宿業者3.2萬元；3人（含）以上入住四人房者，每房每月補助旅宿業者4.4萬元。

