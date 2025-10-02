日本石垣市募款「送愛到光復」 今還跟姊妹市蘇澳鎮締約有難互助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成18死、6失聯中，日本沖繩縣石垣市為此發起島內募款。該市今年與宜蘭縣蘇澳鎮締盟30周年，雙方今天也簽署災害應變國際合作協定，未來姊妹市若有難，可請求對方支援，災難應變更具彈性。

雙方1995年9月締結姊妹盟友，以「漁業利益、海上互助」為初衷，歷經5屆鎮長，集結眾人之力，如今兩市鎮不只定期互訪市政交流，也擴及至觀光、體育、教育等面向，今年邁入第30年。

蘇澳鎮和石垣市締盟30周年紀念活動今在蘇澳鎮公所登場，石垣市長中山義隆率35人訪問團到來，行政院前院長、宜蘭縣前縣長游錫堃與前鎮長林棋山、李坤山等人共襄盛舉。

蘇澳鎮長李明哲表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，對於石垣市役所9月26日發起小額募款至10月底，號召市民捐助花蓮，他表達感謝之意。鑑於蘇澳與石垣常面臨颱風與地震考驗，雙方今天特別簽訂「災害應變國際合作協定」，一旦姊妹市有災難發生，可向對方請求支援，提供物資與迅速、有效的資訊共享。

中山義隆認為，蘇澳與石垣不僅是姊妹城鎮友誼，隨著天災頻繁且難預測，多次災難已相互支援物資、透過視訊加油，關係如家人般親密。兩市鎮締盟走過30個年頭，每10年就締結1次，也簽署經濟、文化、教育等領域的合作備忘錄，今年重點以兩地居民人身安全為優先考量，未來災難發生，彼此能增加外援，災難應變更具彈性。

最新合作備忘錄包含「促進雙方產銷組織合作」、「推動兩地傳統藝文活動」、「推動海上交通合作以強化雙邊互訪便利性」、「推廣兩地青少年及民間體育代表隊互訪及友誼賽事」共4大方向。

公所指出，雙方締盟30周年紀念裝置今天公開亮相，設計採「同心結」樣式，象徵姊妹情誼「永結同心」。另考量蘇澳多雨氣候，紀念碑特別以耐候鋼材質打造，表面為古銅色「鏽層」，再刻上蘇澳意象的海洋、鯖魚、冷泉氣泡及石垣意象的石垣市蝶、白保珊瑚、石垣窯燒等。

