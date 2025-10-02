快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

日本石垣市募款「送愛到光復」 今還跟姊妹市蘇澳鎮締約有難互助

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳鎮長李明哲（左）、石垣市長中山義隆（右）今在締盟30周年紀念活動上，共同簽署雙方最新合作備忘錄、兩市鎮「災害應變國際合作協定」。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲（左）、石垣市長中山義隆（右）今在締盟30周年紀念活動上，共同簽署雙方最新合作備忘錄、兩市鎮「災害應變國際合作協定」。圖／蘇澳鎮公所提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成18死、6失聯中，日本沖繩縣石垣市為此發起島內募款。該市今年與宜蘭縣蘇澳鎮締盟30周年，雙方今天也簽署災害應變國際合作協定，未來姊妹市若有難，可請求對方支援，災難應變更具彈性。

雙方1995年9月締結姊妹盟友，以「漁業利益、海上互助」為初衷，歷經5屆鎮長，集結眾人之力，如今兩市鎮不只定期互訪市政交流，也擴及至觀光、體育、教育等面向，今年邁入第30年。

蘇澳鎮和石垣市締盟30周年紀念活動今在蘇澳鎮公所登場，石垣市長中山義隆率35人訪問團到來，行政院前院長、宜蘭縣前縣長游錫堃與前鎮長林棋山、李坤山等人共襄盛舉。

蘇澳鎮長李明哲表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，對於石垣市役所9月26日發起小額募款至10月底，號召市民捐助花蓮，他表達感謝之意。鑑於蘇澳與石垣常面臨颱風與地震考驗，雙方今天特別簽訂「災害應變國際合作協定」，一旦姊妹市有災難發生，可向對方請求支援，提供物資與迅速、有效的資訊共享。

中山義隆認為，蘇澳與石垣不僅是姊妹城鎮友誼，隨著天災頻繁且難預測，多次災難已相互支援物資、透過視訊加油，關係如家人般親密。兩市鎮締盟走過30個年頭，每10年就締結1次，也簽署經濟、文化、教育等領域的合作備忘錄，今年重點以兩地居民人身安全為優先考量，未來災難發生，彼此能增加外援，災難應變更具彈性。

最新合作備忘錄包含「促進雙方產銷組織合作」、「推動兩地傳統藝文活動」、「推動海上交通合作以強化雙邊互訪便利性」、「推廣兩地青少年及民間體育代表隊互訪及友誼賽事」共4大方向。

公所指出，雙方締盟30周年紀念裝置今天公開亮相，設計採「同心結」樣式，象徵姊妹情誼「永結同心」。另考量蘇澳多雨氣候，紀念碑特別以耐候鋼材質打造，表面為古銅色「鏽層」，再刻上蘇澳意象的海洋、鯖魚、冷泉氣泡及石垣意象的石垣市蝶、白保珊瑚、石垣窯燒等。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，日本沖繩縣石垣市為此發起島內募款。圖／蘇澳鎮公所提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，日本沖繩縣石垣市為此發起島內募款。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮和石垣市締盟30周年紀念活動今在蘇澳鎮公所登場，石垣市長中山義隆率35人訪問團到來。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮和石垣市締盟30周年紀念活動今在蘇澳鎮公所登場，石垣市長中山義隆率35人訪問團到來。圖／蘇澳鎮公所提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，石垣市役所9月26日發起小額募款至10月底，號召市民捐助花蓮。圖／蘇澳鎮公所提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，石垣市役所9月26日發起小額募款至10月底，號召市民捐助花蓮。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮與石垣市締盟30周年紀念裝置今天公開亮相，設計採「同心結」樣式，象徵姊妹情誼「永結同心」。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮與石垣市締盟30周年紀念裝置今天公開亮相，設計採「同心結」樣式，象徵姊妹情誼「永結同心」。圖／蘇澳鎮公所提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

丹娜絲特別條例政院擬增200億助花蓮重建 傅崐萁：國民黨自有版本

影／災區視訊醫療加上無人機送藥 綠委盼簡化程序並建立機制

8月會議記錄曝光！堰塞湖僅用沙包堵 光復鄉長喊「最怕潰堤」…一語成讖

相關新聞

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰壩，林業保育署持續監測，目前蓄水量約580萬噸，為滿水位時的6.4%。空勤總隊直升機今...

民進黨：國民黨指控中央大翻車 凌濤自證花蓮縣府多13小時應變

民進黨發言人吳崢今天表示，針對花蓮災情發生前的應變過程，國民黨一早記者會企圖攻擊中央，但國民黨沒先去問問自家縣長徐榛蔚，...

馬祖送暖到花蓮！縣府急捐防疫酒精到第一線助災區重建

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，除災後重建刻不容緩，環境衛生與防疫需求也大幅攀升。秉持「同島一命、同心守護」的信念...

影／支持咎責 傅崐萁：馬太鞍溪、堰塞湖都是中央管轄

國民黨今天舉行立法實務研討會，並進行黨團書記長交接，由卸任書記長王鴻薇交接給新任書記長羅智強，立法院長韓國瑜、國民黨秘書...

道路清淤僅3成 政院：災區仍需志工

「光復鄉的道路、校園的清淤率僅3成，我們還是很需要志工幫助！」

花蓮災情補助一覽 10/7起設一站式服務平台受理申請

花蓮堰塞湖溢流釀嚴重災情，政院今天公布災民、原住民、農民、企業補助措施，包括家園慰助金、水電及租金減免、車輛報廢補助、農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。