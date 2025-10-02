綠委籲無人機送藥常態化 助民眾用藥不中斷

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，衛生福利部啟動視訊醫療結合無人機送藥，引發討論。民進黨立委李坤城等人今天說，考量民眾用藥及偏鄉需求，期盼無人機送藥未來能常態化，政府部門也要做好準備，包括相關申請程序要更快速便捷等。

民進黨立委李坤城、鍾佳濱今天在民進黨立法院黨團舉辦「偏鄉災後無人機送藥常態化，民眾用藥不中斷」記者會，提出相關主張。

李坤城說，這次因為面對重大災情啟用無人機送藥，如果未來偏鄉民眾因災害或大雨等情況，導致交通中斷，無法取得用藥時該怎麼辦，因此他希望無人機送藥朝常態化方向進行，但這得面對藥品交付、申請程序等問題。

李坤城表示，呼籲交通部民航局與衛福部等單位，積極整合相關系統，也要簡化申請無人機的繁瑣前置作業，及建立民眾簡易申請平台、制定全國一致申請流程，這都有助偏鄉和山區無人機送藥機制常態化。

鍾佳濱說，雖然在遙控無人機管理規則中，有災害應變、緊急情況發生時的處理規定，希望衛福部與交通部民航局在實務上進行演練，也應考量無人機飛行時，是否建立開放式的公共意外責任險。

受邀出席的衛福部次長莊人祥說，若要常規送藥，倘若當地有醫護人員，可由醫護人員代收確認後再交給病人，若無醫護人員，就需要藥師遠距方式確認，這問題目前可以解決；另外也要思考運送過程中，藥品可能掉落等情況，這涉及個資，目前正在處理如何用比較加密的方式解決問題。

莊人祥指出，未來也在擬一些計畫，除了針對緊急狀況，也希望跟衛生局合作，有routine（常規）的航線規劃。

衛福部資訊處長李建璋表示，明年度有相關計畫，例如申請系統上，會建立讓相關單位能看到所有流程的平台，也會盤點全國道路最容易中斷的航線，然後用開口契約規劃，當緊急任務發生時就可以處理。

交通部民用航空局副局長林俊良說，關於程序簡化部分，經由經驗累積，法規會滾動檢討，未來如果成為商業化、常態化，會檢視更加簡化的方向。

