快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

綠委籲無人機送藥常態化 助民眾用藥不中斷

中央社／ 台北2日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，衛生福利部啟動視訊醫療結合無人機送藥，引發討論。民進黨立委李坤城等人今天說，考量民眾用藥及偏鄉需求，期盼無人機送藥未來能常態化，政府部門也要做好準備，包括相關申請程序要更快速便捷等。

民進黨立委李坤城、鍾佳濱今天在民進黨立法院黨團舉辦「偏鄉災後無人機送藥常態化，民眾用藥不中斷」記者會，提出相關主張。

李坤城說，這次因為面對重大災情啟用無人機送藥，如果未來偏鄉民眾因災害或大雨等情況，導致交通中斷，無法取得用藥時該怎麼辦，因此他希望無人機送藥朝常態化方向進行，但這得面對藥品交付、申請程序等問題。

李坤城表示，呼籲交通部民航局與衛福部等單位，積極整合相關系統，也要簡化申請無人機的繁瑣前置作業，及建立民眾簡易申請平台、制定全國一致申請流程，這都有助偏鄉和山區無人機送藥機制常態化。

鍾佳濱說，雖然在遙控無人機管理規則中，有災害應變、緊急情況發生時的處理規定，希望衛福部與交通部民航局在實務上進行演練，也應考量無人機飛行時，是否建立開放式的公共意外責任險。

受邀出席的衛福部次長莊人祥說，若要常規送藥，倘若當地有醫護人員，可由醫護人員代收確認後再交給病人，若無醫護人員，就需要藥師遠距方式確認，這問題目前可以解決；另外也要思考運送過程中，藥品可能掉落等情況，這涉及個資，目前正在處理如何用比較加密的方式解決問題。

莊人祥指出，未來也在擬一些計畫，除了針對緊急狀況，也希望跟衛生局合作，有routine（常規）的航線規劃。

衛福部資訊處長李建璋表示，明年度有相關計畫，例如申請系統上，會建立讓相關單位能看到所有流程的平台，也會盤點全國道路最容易中斷的航線，然後用開口契約規劃，當緊急任務發生時就可以處理。

交通部民用航空局副局長林俊良說，關於程序簡化部分，經由經驗累積，法規會滾動檢討，未來如果成為商業化、常態化，會檢視更加簡化的方向。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

立委促無人機送藥常態化 偏鄉災後民眾用藥不中斷

影／災區視訊醫療加上無人機送藥 綠委盼簡化程序並建立機制

群組截圖炸鍋 民進黨團：遺憾對話外流 萬事莫如救災急

綠委群組對話「建議釋殺傷力消息」遭外流…王定宇退群 民進黨團這樣說

相關新聞

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰壩，林業保育署持續監測，目前蓄水量約580萬噸，為滿水位時的6.4%。空勤總隊直升機今...

民進黨：國民黨指控中央大翻車 凌濤自證花蓮縣府多13小時應變

民進黨發言人吳崢今天表示，針對花蓮災情發生前的應變過程，國民黨一早記者會企圖攻擊中央，但國民黨沒先去問問自家縣長徐榛蔚，...

馬祖送暖到花蓮！縣府急捐防疫酒精到第一線助災區重建

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發重大災情，除災後重建刻不容緩，環境衛生與防疫需求也大幅攀升。秉持「同島一命、同心守護」的信念...

影／支持咎責 傅崐萁：馬太鞍溪、堰塞湖都是中央管轄

國民黨今天舉行立法實務研討會，並進行黨團書記長交接，由卸任書記長王鴻薇交接給新任書記長羅智強，立法院長韓國瑜、國民黨秘書...

道路清淤僅3成 政院：災區仍需志工

「光復鄉的道路、校園的清淤率僅3成，我們還是很需要志工幫助！」

花蓮災情補助一覽 10/7起設一站式服務平台受理申請

花蓮堰塞湖溢流釀嚴重災情，政院今天公布災民、原住民、農民、企業補助措施，包括家園慰助金、水電及租金減免、車輛報廢補助、農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。