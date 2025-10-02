比停砍軍公教年金還急 花蓮災後重建特別條例藍列最優先法案

國民黨今午在智庫國政基金會舉辦「立法實務研討會」，討論立法院本會期優先法案。據了解，排序第一的為因應花蓮堰塞湖溢流災後重建，提出災後重建特別條例。優先法案還包括國民黨立委柯志恩、陳菁徽等揭露高雄「美濃大峽谷」、高雄大樹地區過度開發釀水土保持問題，國民黨方面擬提修法加重處罰；另也包括公投綁大選、停砍公教年金、「媒體議價法」、「人工智慧基本法」、「青年基本法」等。

立法院第11屆第4會期已開議，國民黨中央、國民黨立院黨團等今藉立法實務研討會，交換第4會期優先法案意見，並凝聚共識於此會期完成修法。

根據了解，本次共列出24個優先法案。因近日花蓮堰塞湖溢流造成當地嚴重災情，溢流原因為強颱「樺加沙」為花蓮帶來強降雨，才導致堰塞湖溢流。故國民黨團將災後重建特別條例列為排序第一，定名「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建特別條例」草案，要求編列特別預算，協助災後重建，明定災區發給津貼、補助等，資格條件、金額等事項，且包含針對災區安全堪虞或違法濫建的土地得限制居住，或限期強制遷居與遷村的規定，也要簡化行政程序。

另外，優先法案也包括修法公投法，推動公投綁大選；住宅法修正草案，增訂社會住宅應提供至少15%比率出租給育有未成年子女的家庭，並以未成年子女人數較多者先與承租；也欲推詐欺犯罪危害防制條例修正，提高加重詐欺行為者、詐欺首謀刑責，以及明定

詐欺犯自首減刑，必須繳交犯罪所得，或與被害人達成和解。同時，也有被稱為「李四川條款」的地方制度法修法，直轄市政府設副市長3人，縣（市）政府設副縣長二人，明年1月1日施行。

優先法案還包括，總統選制改為「二輪決選制」；推修陸海空軍軍官士官服役條例，因物價攀升，調高軍官、士官退伍除役後所支領的退休俸、贍養金及遺族所支領的遺屬年金給付，相關單位配合物價檢討調整；因高雄美濃大峽谷事件、大樹地區不當、過度開發，修法「土石採取法」加重處罰盜採砂石，修法「山坡地保育條例」以加重處罰，以及修法「水土保持法」以加重處罰破壞水土保持。

另外，因行政院刪除636億一般性地方補助款，國民黨也將再提修財劃法，將給予地方的補助款法制化，同時搭配推修法「中央對直轄市及縣市政府補助條例」，將中央對直轄市及縣市政府的補助辦法法制化，獲配的普通統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計數，應不低於補助條例通過施行前一年度之數額。

人工智慧基本法、青年基本法、營養午餐專法、媒體議價法、外送員專法等都在優先法案內；「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」納入加重無照駕駛處罰罰則，酒駕者強制抽血。

停砍公教年金同在優先法案內，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率之逐年降低，調整退休給付機制，消費者物價指數累計成長率違特定數值，即應予以調整。

「氣候變遷因應法」、「環境基本法」也列優先法案，面對全球暖化氣候變遷、能源需求以及空氣汙染對國人健康造成嚴重危害，台灣應以科學、永續、健康角度重新思考能源問題，將「非核家園」改為「零碳家園」。

「就業服務法」修法則分兩部分，一是將青年列入應訂定計畫，致力促進其就業；必要時，得發給相關津貼或補助金之群體。另一是，針對極重度、重度身障納入免繳就業安定費的範圍。

