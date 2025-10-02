空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰壩，林業保育署持續監測，目前蓄水量約580萬噸，為滿水位時的6.4%。空勤總隊直升機今早載人員前往投放3個小型水位觀測浮標，可利用無線電回傳水深資料給學者專家，盼更精確掌握水量，也尋找是否有道路可以前往。
空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機接獲林保署申請，今天一早出動載人員飛往堰塞湖，評估緊急減災工程可行性，除了投放水位觀測浮標，也吊掛特搜試探地面狀況，研判無法落地。
林保署花蓮分署長黃群策說，今天執行工作有3個目的，主要是希望更準確觀測水位高度。目前因為沒辦法接近、下降，所以無法安裝水位計，今天投放水至觀測浮標，用來探測水下地形，就是看有多深，比較有系統的測出目前的水位高度。
此外，掌握確實水量後，才有地方可以裝設新型水位計，隨時監測掌握水位狀況，若下降就可以馬上知道。另一個目的是勘查溪床和沿途地況，看有沒有路可以徒步到達。
林保署表示，堰塞湖壩體目前以每天平均1公尺下刷，今天觀測水位1020公尺，湖域面積12.6公頃，蓄水量580萬公噸，蓄水減少情況已趨緩。
林保署表示，為了達到提早預警，有人員配合陽明交大團隊在光復林道觀測，每小時記錄雨量，也密切觀察颱風狀況，目前預估影響比較小，會謹慎注意雨量變化。
