劉世芳：災民安置將確認受災戶意願 中繼宅等納考量

中央社／ 台北2日電

花蓮馬太鞍堰塞湖釀災，花蓮縣政府提出設置中繼宅並研議遷村計畫。內政部長劉世芳指出，中央將挨家挨戶盤點調查，受災戶是否有需要中繼宅等措施，若有需要，中繼宅以及社宅都在考量範圍，規劃設於台糖光復園區的5公頃土地。

堰塞湖釀災，大量泥水衝入光復市區，花蓮縣政府提出設置中繼宅並研議遷村計畫，外界也關注後續如何安置災民。

劉世芳今天出席政院會後記者會表示，有關災民安置部分，花蓮縣政府共提出89戶，主要是因這89戶有嚴重淤泥堆積、無法清除的情況，但經內政部國土署確認，其中22戶比較靠近市區，因為門口、門窗矮小導致國防部重機具無法進場清理，不過人工可以進場清除，所以預計短期內就可以回家入住。

劉世芳說，另外60餘戶靠近佛祖街，佛祖街主要有農地與農舍，將由農業部協助移除淹沒在農地上的土沙，後續也會編列預算協助農民復耕。

劉世芳表示，中央後續將挨家挨戶盤點調查受災戶是否有需要中繼宅，若有需要，目前建造中繼宅或是社宅都有納入考量，規劃設於台糖光復園區的5公頃土地，相關預算將爭取列入特別預算當中。

她指出，與遷村相比，中央提出的是配套措施，因為以往921大地震跟其他狀況時也曾進行過遷村，但很多災民在離鄉幾年後，又因工作需求回到原居所。

原民會主委曾智勇補充說明，原民會一直有主動跟當地自救會、意見領袖溝通，但因為部落意見不一致，後續會持續詳實與部落說明，期盼意見更明朗。

堰塞湖 馬太鞍溪

