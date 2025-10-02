快訊

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

整理包／赴韓注意！韓國15機場無限期罷工 背後原因、班機影響、理賠一次搞懂

YouBike北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

丹娜絲特別條例政院擬增200億助花蓮重建 傅崐萁：國民黨自有版本

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁今出席立法實務研討會。記者劉懿萱／攝影
國民黨團總召傅崐萁今出席立法實務研討會。記者劉懿萱／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災進入第10天，國民黨團總召傅崐萁今說，聽到行政院會今通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」從600億擴張到800億，因每個地方受災情況不一樣，國民黨會有自己的版本，會再研究。傅也要求，卓既然要查明真相、咎責，應公平公正公開，不可以徇私，同時喊話中央啟動國賠。

傅崐萁今出席立法實務研討會，會前受訪先對鏟子超人進入花蓮災區，恢復災民家園表達感謝。聽到行政院今早會通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」由600億擴張到800億，而國民黨有自己的版本，會先看立法院長卓榮泰是否有誠意，要把堰塞湖善後工作確實納入800億條例，因為每個地方受災情況不太一樣，是否一體適用在條例裡，他們還要再研究。

傅崐萁說，卓院長在這周二質詢中表示要咎責單位疏失，卓9月24日到花蓮第一句話，也是說有疏失、有責任就負責，身為花蓮立委，既然卓要查明真相、貫徹咎責，他表達支持，但要公平公正公開，不可以徇私，盼卓能查明真相，並啟動國賠。

傅崐萁批評馬太鞍溪長期是中央管理，河川沒有好好地疏濬，中央必須要負責，且8月11日會議中花蓮縣府已向中央要求做2項事情，包括馬太鞍溪堤防開口堤必須補起來，但經濟部沒做這2個開口堤，另外則是要求農業部潰堤發生時開海嘯警報，但農業部沒做，讓全鄉的人不知道情況。

傅崐萁說，結果中央兩樣事情都沒有做，造成這麼重大的傷害，從空拍圖看得很清楚這一次潰壩。到現在為止，行政院都沒有清楚說明，包括為什麼沒有開海嘯警報？為什麼把兩個開口堤補起來？行政院必須查清楚說明白，並向所有受難者啟動國賠程序。

傅崐萁批評，農業部及行政院再三講堰塞湖只會溢流，不是潰壩，甚至糾正所有媒體，但溢流跟潰壩洪峰的時間完全不一樣，潰壩洪峰是非常快就到達，不是所謂的溢流慢慢流下來，希望能立刻查清楚還災民一個公道。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

季連成救災形同作戰 傅崐萁感受效率提升

白委劉書彬出任教文委員會召委 傅崐萁出手勸退羅廷瑋

暫放行明年總預算 傅崐萁：請韓國瑜立即召開協商

祈錦鈅衝花蓮救災！遇傅崐萁巡視遭志工拱「下海鏟一下」　

相關新聞

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰壩，林業保育署持續監測，目前蓄水量約580萬噸，為滿水位時的6.4%。空勤總隊直升機今...

光復災民明天領5萬元慰助金 花蓮縣府今公布8處發放地點

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，18人罹難、6人失聯中。花蓮縣政府今宣布明天發放5萬元的8處發放地點，10...

花蓮災後重建 政院規劃丹娜絲特別條例再追加200億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰定調，此次災害將依「丹娜絲颱風特別條例」延續補助。他幾天指出，將以200億元為...

比停砍軍公教年金還急 花蓮災後重建特別條例藍列最優先法案

國民黨今午在智庫國政基金會舉辦「立法實務研討會」，討論立法院本會期優先法案。據了解，排序第一的為因應花蓮堰塞湖溢流災後重...

丹娜絲特別條例政院擬增200億助花蓮重建 傅崐萁：國民黨自有版本

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災進入第10天，國民黨團總召傅崐萁今說，聽到行政院會今通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條...

控決議到撤離延誤13小時 國民黨：卓榮泰敢不敢自我檢討？

花蓮災情慘重，國民黨今舉行記者會指，9月21日當晚就已決策要擴大撤離，依機制當天就應及時通知並發布紅色警戒通報單，內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。