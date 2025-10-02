丹娜絲特別條例政院擬增200億助花蓮重建 傅崐萁：國民黨自有版本

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災進入第10天，國民黨團總召傅崐萁今說，聽到行政院會今通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」從600億擴張到800億，因每個地方受災情況不一樣，國民黨會有自己的版本，會再研究。傅也要求，卓既然要查明真相、咎責，應公平公正公開，不可以徇私，同時喊話中央啟動國賠。

傅崐萁今出席立法實務研討會，會前受訪先對鏟子超人進入花蓮災區，恢復災民家園表達感謝。聽到行政院今早會通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」由600億擴張到800億，而國民黨有自己的版本，會先看立法院長卓榮泰是否有誠意，要把堰塞湖善後工作確實納入800億條例，因為每個地方受災情況不太一樣，是否一體適用在條例裡，他們還要再研究。

傅崐萁說，卓院長在這周二質詢中表示要咎責單位疏失，卓9月24日到花蓮第一句話，也是說有疏失、有責任就負責，身為花蓮立委，既然卓要查明真相、貫徹咎責，他表達支持，但要公平公正公開，不可以徇私，盼卓能查明真相，並啟動國賠。

傅崐萁批評馬太鞍溪長期是中央管理，河川沒有好好地疏濬，中央必須要負責，且8月11日會議中花蓮縣府已向中央要求做2項事情，包括馬太鞍溪堤防開口堤必須補起來，但經濟部沒做這2個開口堤，另外則是要求農業部潰堤發生時開海嘯警報，但農業部沒做，讓全鄉的人不知道情況。

傅崐萁說，結果中央兩樣事情都沒有做，造成這麼重大的傷害，從空拍圖看得很清楚這一次潰壩。到現在為止，行政院都沒有清楚說明，包括為什麼沒有開海嘯警報？為什麼把兩個開口堤補起來？行政院必須查清楚說明白，並向所有受難者啟動國賠程序。

傅崐萁批評，農業部及行政院再三講堰塞湖只會溢流，不是潰壩，甚至糾正所有媒體，但溢流跟潰壩洪峰的時間完全不一樣，潰壩洪峰是非常快就到達，不是所謂的溢流慢慢流下來，希望能立刻查清楚還災民一個公道。

商品推薦