控決議到撤離延誤13小時 國民黨：卓榮泰敢不敢自我檢討？

花蓮災情慘重，國民黨今舉行記者會指，9月21日當晚就已決策要擴大撤離，依機制當天就應及時通知並發布紅色警戒通報單，內政部竟拖到隔天早上7點才發布紅色警戒通報，造成13小時的通知應變延遲，行政院長卓榮泰高喊檢討究責，「敢不敢自我檢討、敢不敢檢討內政部長劉世芳重大失職？」

國政基金會副執行長凌濤指出，農業部林業署9月21日「馬太鞍溪堰塞湖預警應變措施」關鍵報告中，預估可能於10月下旬壩頂溢流，稱目前沒有壩體加速破壞溢流沖刷的現象，但情勢變化相當快速，行政院沒能積極掌握，決策慢半拍還想推鍋花蓮縣政府。

凌濤表示，報告中寫明撤離通報紅色警戒的機制，若經各項監測情資有壩體滲流破壞的疑慮，應提早發布紅色警戒通報單。9月21日當晚6時就已依照台大團隊建議，決策擴大撤離到1800戶、超過8000人，6時開會結束就應馬上通知，但內政部竟然到晚上近9時才把撤離人數通報上升傳給花蓮縣政府，拖到隔天早上7時才發布紅色警戒通報單，延誤黃金13個小時的關鍵時間。

凌濤質疑，當晚6時就已知事情有變，應該提早發布紅色警戒通報單，為何等到隔天早上7時？難道是要等行政院官員上班嗎？根本是僵化的官僚殺人。此外，如果林業署清楚載明當天就應發布紅色警戒單，是否並未讓內政部及時知道，以至於直到晚上9時才通知縣府，難道不是行政院內部橫向聯繫出現重大問題？內政部獲得林業署跟台大的決策資料後，竟未同步發紅色警戒單，是不是劉世芳在推脫卸責閃躲？

國民黨發言人鄧凱勛表示，這段時間青鳥繼續在搞仇恨撕裂，想複製大罷免的青鳥出征卻大翻車。青鳥以救災時花蓮立委傅崐萁的照片，指稱其身後有三台總價破百萬的意式咖啡機；結果照片原來是設於台糖光復糖廠的救災指揮所拍攝，台糖董事長更是信賴之友會的執行長吳明昌，青鳥瘋起來連自己人都打。

此外，鄧凱勛說，網上還出現貼文，指花蓮縣政府不惜擋下義煮團，也要發包熱海排骨大王的便當，還稱這家便當光車程就要1.5小時，難怪災民會拿到酸掉的便當。但花蓮城隍廟隨即發文澄清，熱海便當是他們買給光復災區做愛心的，何來縣府發包？有心人士散布不實訊息，實在居心叵測。

國民黨發言人康晉瑜搓，網路上還有許多惡意捏造、製造仇恨的假資訊，包括在法會中司儀稱「死亡人數是縣長的慈悲」等，事實上法會現場莊嚴肅穆，大家都祈願罹難者安息，但側翼網軍卻為了政治攻擊大吃人血饅頭，甚至在逝者家屬的傷口上撒鹽，相信所有善良的台灣人民都無法接受。

