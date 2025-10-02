政院7日花蓮設「一站式平台」 死亡、失蹤慰問金每位100萬

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，針對死亡及失蹤者慰助金100萬元，副總統蕭美琴今赴瑞穗鄉生命園區致贈罹難者家屬；行政院政務委員陳金德下周二（7日）將率相關部會赴災區聯合成立「一站式服務平台」，提供相關救助措施宣傳、諮詢及直接受理民眾申請。

根據行政院規劃，相關救補助計畫共25項。死亡、失蹤慰問金每位100萬元，重傷每位25萬元；低收入戶及已列入政府扶助的中低收入戶家庭，住屋因水災淹水且有居住事實現住戶，以一門牌為一戶計算，每戶發給5000元；失依兒童、青少年、老人、身心障礙者賑助，每人補助2萬元。

安置部分提供安遷賑助與租屋賑助二擇一，安遷方面，設籍並實際居住者最高每戶5萬元 ，原則上每人1萬，每戶內實際居住以5口人為限；租金補貼，補貼受災戶之金額以實際居住人數3人以內，每月9000元，每多1人多2000元，以1萬8000元為上限，最長可補貼1年。

另針對家園清理支持方案，提供受災戶經費補貼，協助家園清整與復原，原則以紅色警戒範圍座落之光復鄉7村1837戶居民為主，每戶發放5萬元，由賑災基金會賑助；家園慰助金部分，以紅色警戒範圍座落之光復鄉7村1837戶，從速、從簡原則認定，每棟以實際居住戶發放10萬元，由丹娜絲特別預算預備金支應。

此外，災民安心住政府幫你付專案，以公設及原民處列冊收容所災民，以每人每日最高2000元為限，以賑災基金會善款優先支應。補助期間7日，必要時得延長7日，至10月底前。

原受災原住民之急難扶助部分，具有原民身份者死亡及失蹤加發10萬元，輕重傷者1至5萬元不等，生活困頓戶每戶1萬元，9和10月水電費也得免收。

另外，台糖地租減免部分，農地部分依作物受害程度給予租金減免；非農地部分依事實認定，租約存續期間酌予減免租金1至3個月；車輛受損報廢登記補助方面，補助對象以車籍所在地花蓮縣光復鄉的7個重災區村落為原則，以汽車每台5萬元、機車每台1萬元所需經費約1億元，以丹娜絲特別預算預備金支應。

受災農民救助與輔導措施共8項，包括農業天然災害救助、紓困，申請農業天然災害現金救助及低利貸款。政府負擔災害受災之農民健康保險6個月保險費；農田受損救助，流失每公頃最高發給10萬元，埋沒每公頃最高發給5萬元，以及農會建物補助。

產業輔導措施方面，果樹專案輔導及果樹農田流失、土石埋沒專案輔導措施，補助廢園15萬元/公頃，依新植果樹品項補助種苗費，最高5萬元/公頃；畜禽舍結構及畜牧設施(備)專案補助，最高補助比率為總價金額之50或80%。

此外，農糧設施設備重建及修繕補助，最高50~80%；農業資材室、農機具室及糧產品加工理集貨運輸設備修繕重建補助，依實際支用金額補助80%。土石淹沒區域農機補助實際購置金額80%。

業者協處措施共4項，包括企業復工貸款及利息補貼，補助受災中小事業災害復工貸款，時間最長1年，利率最高2.22%，每家最高50萬元；原有貸款利息減免，每家最高40萬元；商家援助及設備汰換補助：招牌、鐵捲門等器具毀損，每案1萬元；商家設備汰換補助購置金額50%，每案至多5萬元。

製造業設備(施)復原補助方面，機器設備修復、調校及生產場域設施(如鐵捲門、屋頂)修繕等，每家20萬元。

住宿安置專案部分，由交通部觀光署協助盤點花蓮縣合法旅宿業者空餘客房，協助受災戶入住旅宿短期安置之旅宿補助。受災戶以每戶每月入住1間客房為單位。入住雙人房者，每房每月補助旅宿業者3.2萬元；3人（含）以上入住四人房者，每房每月補助旅宿業者4.4萬元。

