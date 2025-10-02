影／藍委爆：花蓮重災期間環管署長赴歐洲爽玩還凹禮遇
花蓮光復鄉發生堰塞湖溢流重大災害，執掌天然災害應變及環境復原業務的環境部環境管理署長顏旭明當下帶著民間人士在荷蘭考察。國民黨立法院黨團副書記長林沛祥與立委陳菁徽今天舉行記者會，指出環管署許多缺失，甚至質疑考察有公器私用圖利之嫌。
陳菁徽表示，顏旭明在9月20日率團至法國及荷蘭進行「研習歐洲環保設施並參訪民間企業永續能源廢棄物再生之淨化轉型成功計畫」之公務行程，並發文給國籍航空和旅行社，希望航空公司提供機場貴賓室禮遇和超額行李托運服務，考察行程還有另外兩位環保署官員以及兩位民間企業人士，根據內部「深喉嚨」爆料，顏旭明是被緊急叫回來，不是因為知道自己有救災責任才趕回來，9月23日下午花蓮光復鄉發生災情，換算時間，約為荷蘭阿姆斯特丹早上約8、9點，大約一起床就知道花蓮發生災害，9月23日在荷蘭雖有考察，但9月24日全天都是自由活動，自由行的內容為何呢。
林沛祥表示，環管署署長在洪災發生時卻在歐洲自由行，把自由行的順位放在救災之前，沒有立即趕回台灣負擔責任這是失格；而且帶著2名廠商代表去考察，官商同行令人懷疑是否有公器私用或圖利嫌疑；再者，考察是用公務資源，有什麼重要的公事要用到機場貴賓室呢，所以有必要全面檢討整理的官員海外考察制度，避免樂遊公差的事件一再重演。
