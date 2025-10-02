快訊

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

整理包／赴韓注意！韓國15機場無限期罷工 背後原因、班機影響、理賠一次搞懂

YouBike北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

影／藍委爆：花蓮重災期間環管署長赴歐洲爽玩還凹禮遇

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立法院黨團副書記長林沛祥（右）與立委陳菁徽（左）今天舉行記者會，指出環管署在花蓮發生災害時卻到歐洲出公差時自由行，質疑考察有公器私用或圖利之嫌。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團副書記長林沛祥（右）與立委陳菁徽（左）今天舉行記者會，指出環管署在花蓮發生災害時卻到歐洲出公差時自由行，質疑考察有公器私用或圖利之嫌。記者潘俊宏／攝影

花蓮光復鄉發生堰塞湖溢流重大災害，執掌天然災害應變及環境復原業務的環境部環境管理署長顏旭明當下帶著民間人士在荷蘭考察。國民黨立法院黨團副書記長林沛祥與立委陳菁徽今天舉行記者會，指出環管署許多缺失，甚至質疑考察有公器私用圖利之嫌。

陳菁徽表示，顏旭明在9月20日率團至法國及荷蘭進行「研習歐洲環保設施並參訪民間企業永續能源廢棄物再生之淨化轉型成功計畫」之公務行程，並發文給國籍航空和旅行社，希望航空公司提供機場貴賓室禮遇和超額行李托運服務，考察行程還有另外兩位環保署官員以及兩位民間企業人士，根據內部「深喉嚨」爆料，顏旭明是被緊急叫回來，不是因為知道自己有救災責任才趕回來，9月23日下午花蓮光復鄉發生災情，換算時間，約為荷蘭阿姆斯特丹早上約8、9點，大約一起床就知道花蓮發生災害，9月23日在荷蘭雖有考察，但9月24日全天都是自由活動，自由行的內容為何呢。

林沛祥表示，環管署署長在洪災發生時卻在歐洲自由行，把自由行的順位放在救災之前，沒有立即趕回台灣負擔責任這是失格；而且帶著2名廠商代表去考察，官商同行令人懷疑是否有公器私用或圖利嫌疑；再者，考察是用公務資源，有什麼重要的公事要用到機場貴賓室呢，所以有必要全面檢討整理的官員海外考察制度，避免樂遊公差的事件一再重演。

國民黨立法院黨團副書記長林沛祥（右）與立委陳菁徽（左）今天舉行記者會，指出環管署在花蓮發生災害時卻到歐洲出公差時自由行，質疑考察有公器私用或圖利之嫌。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團副書記長林沛祥（右）與立委陳菁徽（左）今天舉行記者會，指出環管署在花蓮發生災害時卻到歐洲出公差時自由行，質疑考察有公器私用或圖利之嫌。記者潘俊宏／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

美媒指台灣可能重啟核武計畫 林沛祥：機率是零

藍委爆：環管署長洪災期間與廠商赴歐爽玩 還凹機場禮遇

基隆國道客運2088B、2088C今增班行駛 林沛祥力促符合更多通勤者需求

爆料林秉樞打特權疫苗陳菁徽3人付錢和解 法院還開庭原因曝光

相關新聞

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰壩，林業保育署持續監測，目前蓄水量約580萬噸，為滿水位時的6.4%。空勤總隊直升機今...

光復災民明天領5萬元慰助金 花蓮縣府今公布8處發放地點

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，18人罹難、6人失聯中。花蓮縣政府今宣布明天發放5萬元的8處發放地點，10...

花蓮災後重建 政院規劃丹娜絲特別條例再追加200億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰定調，此次災害將依「丹娜絲颱風特別條例」延續補助。他幾天指出，將以200億元為...

日本石垣市募款「送愛到光復」 今還跟姊妹市蘇澳鎮締約有難互助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成18死、6失聯中，日本沖繩縣石垣市為此發起島內募款。該市今年與宜蘭縣蘇澳鎮締盟30周年，...

比停砍軍公教年金還急 花蓮災後重建特別條例藍列最優先法案

國民黨今午在智庫國政基金會舉辦「立法實務研討會」，討論立法院本會期優先法案。據了解，排序第一的為因應花蓮堰塞湖溢流災後重...

丹娜絲特別條例政院擬增200億助花蓮重建 傅崐萁：國民黨自有版本

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災進入第10天，國民黨團總召傅崐萁今說，聽到行政院會今通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。