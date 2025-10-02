花蓮光復刻正清淤重建 北市聯醫籲防類鼻疽感染
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，各界投入清理；台北市立聯合醫院今天提醒務必穿雨鞋、戴口罩及手套，防類鼻疽感染，有發燒、傷口紅腫化膿等症狀速就醫，因重則敗血性休克。
台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任張雅媛指出，今年風災重創中南部，花蓮光復鄉也遭遇馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當各界投入災後清淤重建時，務必要穿雨鞋、戴口罩及手套，慎防類鼻疽感染，因為可能嚴重危害身體健康。
她說明，類鼻疽（Melioidosis）是一種由「伯克氏菌（Burkholderia pseudomallei）」引起的細菌感染；這種細菌平常存在土壤與淡水中，颱風、暴雨過後泥水混濁，環境翻動就容易擴散開來，通常透過皮膚接觸、吸入氣膠，以及經口攝入受污染的水與食物，特別是生食或未煮熟的食物等3種方式感染。
張雅媛說，感染類鼻疽，輕則局部蜂窩性組織炎、具紅腫熱痛症狀，重則演變成肺炎、菌血症、甚至敗血性休克；若病情控制不佳，還可能傷及骨頭或關節，引發骨髓炎、關節炎等嚴重併發症。
她說，目前衛福部疾管署尚未公告相關案例，綜合考量類鼻疽潛伏期1到21天都可能，極端案例甚至數個月，且北部醫療院所相關臨床經驗較少，特地提醒民眾清理環境後若出現發燒、傷口紅腫化膿、呼吸急促、咳嗽有痰等症狀，盡早就醫，並要主動告知醫師近期有打掃清淤的活動史，以利病情判斷與治療。
此外，張雅媛說，類鼻疽的抗生素治療不像一般細菌感染那麼簡單，常見抗生素效果不佳，往往需使用第三代以上頭芽孢素抗生素（Ceftazidime）、Imipenem、Meropenem、磺胺類或四環黴素等類抗生素，且治療時間可能需要2至4週，甚至更久；早期判斷錯誤延誤治療，易造成反覆發作或病情急速惡化。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言