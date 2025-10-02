花蓮光復刻正清淤重建 北市聯醫籲防類鼻疽感染

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，各界投入清理；台北市立聯合醫院今天提醒務必穿雨鞋、戴口罩及手套，防類鼻疽感染，有發燒、傷口紅腫化膿等症狀速就醫，因重則敗血性休克。

台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任張雅媛指出，今年風災重創中南部，花蓮光復鄉也遭遇馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當各界投入災後清淤重建時，務必要穿雨鞋、戴口罩及手套，慎防類鼻疽感染，因為可能嚴重危害身體健康。

她說明，類鼻疽（Melioidosis）是一種由「伯克氏菌（Burkholderia pseudomallei）」引起的細菌感染；這種細菌平常存在土壤與淡水中，颱風、暴雨過後泥水混濁，環境翻動就容易擴散開來，通常透過皮膚接觸、吸入氣膠，以及經口攝入受污染的水與食物，特別是生食或未煮熟的食物等3種方式感染。

張雅媛說，感染類鼻疽，輕則局部蜂窩性組織炎、具紅腫熱痛症狀，重則演變成肺炎、菌血症、甚至敗血性休克；若病情控制不佳，還可能傷及骨頭或關節，引發骨髓炎、關節炎等嚴重併發症。

她說，目前衛福部疾管署尚未公告相關案例，綜合考量類鼻疽潛伏期1到21天都可能，極端案例甚至數個月，且北部醫療院所相關臨床經驗較少，特地提醒民眾清理環境後若出現發燒、傷口紅腫化膿、呼吸急促、咳嗽有痰等症狀，盡早就醫，並要主動告知醫師近期有打掃清淤的活動史，以利病情判斷與治療。

此外，張雅媛說，類鼻疽的抗生素治療不像一般細菌感染那麼簡單，常見抗生素效果不佳，往往需使用第三代以上頭芽孢素抗生素（Ceftazidime）、Imipenem、Meropenem、磺胺類或四環黴素等類抗生素，且治療時間可能需要2至4週，甚至更久；早期判斷錯誤延誤治療，易造成反覆發作或病情急速惡化。

商品推薦