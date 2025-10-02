花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，18人罹難、6人失聯中。花蓮縣政府今宣布明天發放5萬元的8處發放地點，10月4日至31日則集中在光豐地區農會2樓、中區食物銀行2處。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今代表縣府在中央前進協調所報告，感謝全國民眾協助受災鄉親，縣府團隊以最快速度將溫暖和愛送到災民手上。專案慰問5萬元現金部分，縣府明天安排8個發放地點，資訊會放在縣府馬太鞍專區資訊網、縣府臉書粉專，諮詢專線為038230400。

陳淑雯說，10月3日各村里發放地點，10月4日至31日是定點發放，光復鄉是在光豐地區農會2樓、鳳林鎮和萬榮鄉則為中區食物銀行（鳳林鎮中華路2號）。

10月3日8個發放地點，分別是大平村在光復國小第二川堂、大馬村（部分）在光復鄉中山路3段75號、大安村在光復鄉立圖書館、大華村在光豐農會2樓、大同村在大同活動中心，東富村（部分）、北富村（部分）、西富村（部分）、南富村（部分）則在太巴塱東北社區活動中心。

鳳林鎮長橋里為上午9時至中午12時在長橋里活動中心、萬榮鄉明利村則是下午2時至5時在明利村活動中心。大全村（部分）與大進村（部分）因戶數較少，由縣府人員至家戶親發

陳淑雯表示，因這次災害，很多鄉親的證件都不見，前進指揮所提供身分證、戶口名簿、戶籍謄本、門牌證明、代辦健保卡等戶政證件補發服務。

她說，此次慰助金以現金發放，包含1萬元慰問金、4萬元捐款，社會處發放時會有戶政人員在旁協助查詢，如果民眾有證件能夠攜帶是最佳，如果沒辦法，現場戶政人員都可在戶政系統辨識查詢。 光復災民明天領5萬元慰助金 花蓮縣府今公布8處發放地點。圖／花蓮縣政府提供

商品推薦