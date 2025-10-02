快訊

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

整理包／赴韓注意！韓國15機場無限期罷工 背後原因、班機影響、理賠一次搞懂

YouBike北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

光復災民明天領5萬元慰助金 花蓮縣府今公布8處發放地點

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重。圖為災情第二天災民拿鏟子清理家園。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重。圖為災情第二天災民拿鏟子清理家園。記者杜建重／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，18人罹難、6人失聯中。花蓮縣政府今宣布明天發放5萬元的8處發放地點，10月4日至31日則集中在光豐地區農會2樓、中區食物銀行2處。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今代表縣府在中央前進協調所報告，感謝全國民眾協助受災鄉親，縣府團隊以最快速度將溫暖和愛送到災民手上。專案慰問5萬元現金部分，縣府明天安排8個發放地點，資訊會放在縣府馬太鞍專區資訊網、縣府臉書粉專，諮詢專線為038230400。

陳淑雯說，10月3日各村里發放地點，10月4日至31日是定點發放，光復鄉是在光豐地區農會2樓、鳳林鎮和萬榮鄉則為中區食物銀行（鳳林鎮中華路2號）。

10月3日8個發放地點，分別是大平村在光復國小第二川堂、大馬村（部分）在光復鄉中山路3段75號、大安村在光復鄉立圖書館、大華村在光豐農會2樓、大同村在大同活動中心，東富村（部分）、北富村（部分）、西富村（部分）、南富村（部分）則在太巴塱東北社區活動中心。

鳳林鎮長橋里為上午9時至中午12時在長橋里活動中心、萬榮鄉明利村則是下午2時至5時在明利村活動中心。大全村（部分）與大進村（部分）因戶數較少，由縣府人員至家戶親發

陳淑雯表示，因這次災害，很多鄉親的證件都不見，前進指揮所提供身分證、戶口名簿、戶籍謄本、門牌證明、代辦健保卡等戶政證件補發服務。

她說，此次慰助金以現金發放，包含1萬元慰問金、4萬元捐款，社會處發放時會有戶政人員在旁協助查詢，如果民眾有證件能夠攜帶是最佳，如果沒辦法，現場戶政人員都可在戶政系統辨識查詢。

光復災民明天領5萬元慰助金 花蓮縣府今公布8處發放地點。圖／花蓮縣政府提供
光復災民明天領5萬元慰助金 花蓮縣府今公布8處發放地點。圖／花蓮縣政府提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

國軍官兵志工通力合作 光復鄉中學街受災家戶恢復原貌

喊話鏟子超人別去花蓮救災 李鴻源：裝備不足易感染

花蓮洪災泡水車暫置大農大富 現場猶如汽車墳場

援助花蓮光復鄉災民 業者捐總價逾1700萬元家電

相關新聞

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰壩，林業保育署持續監測，目前蓄水量約580萬噸，為滿水位時的6.4%。空勤總隊直升機今...

光復災民明天領5萬元慰助金 花蓮縣府今公布8處發放地點

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，18人罹難、6人失聯中。花蓮縣政府今宣布明天發放5萬元的8處發放地點，10...

花蓮災後重建 政院規劃丹娜絲特別條例再追加200億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰定調，此次災害將依「丹娜絲颱風特別條例」延續補助。他幾天指出，將以200億元為...

日本石垣市募款「送愛到光復」 今還跟姊妹市蘇澳鎮締約有難互助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成18死、6失聯中，日本沖繩縣石垣市為此發起島內募款。該市今年與宜蘭縣蘇澳鎮締盟30周年，...

比停砍軍公教年金還急 花蓮災後重建特別條例藍列最優先法案

國民黨今午在智庫國政基金會舉辦「立法實務研討會」，討論立法院本會期優先法案。據了解，排序第一的為因應花蓮堰塞湖溢流災後重...

丹娜絲特別條例政院擬增200億助花蓮重建 傅崐萁：國民黨自有版本

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災進入第10天，國民黨團總召傅崐萁今說，聽到行政院會今通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。