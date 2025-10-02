快訊

花蓮災後重建 政院規劃丹娜絲特別條例再追加200億元

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會例行記者會聚焦花蓮洪災災後重建及慰助。記者黃婉婷／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰定調，此次災害將依「丹娜絲颱風特別條例」延續補助。他幾天指出，將以200億元為基礎，提出丹娜絲特別條例修正案及特別預算追加案，補足各項重建經費，不排擠原來丹娜絲災區協助工作，是最有效率且最直接的方式。

他說，希望丹娜絲特別條例修正及特別條例追加，立院朝野黨團能支持，讓各項補助工作迅速展開。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，丹娜絲颱風特別條例已經公告花蓮全區劃定為災區，馬太鞍溪堰塞湖也是在丹娜絲颱風所造成，923堰塞湖大量溢流事件也是在此豪大雨後，無論形成原因或造成事件的時間，適用丹娜絲特別條例沒有任何疑義。

卓榮泰強調，行政院預計在最快時間內，以200億元為基礎提出丹娜絲特別條例修正案，以及特別預算追加案，補足各項重建經費，不讓原來丹娜絲災區協助工作出現排擠，這也是最快、最有效率且最直接的方式。

空勤飛到馬太鞍堰塞湖投3個水位浮標！林保署解釋為這目的

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰壩，林業保育署持續監測，目前蓄水量約580萬噸，為滿水位時的6.4%。空勤總隊直升機今...

光復災民明天領5萬元慰助金 花蓮縣府今公布8處發放地點

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，18人罹難、6人失聯中。花蓮縣政府今宣布明天發放5萬元的8處發放地點，10...

花蓮災後重建 政院規劃丹娜絲特別條例再追加200億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰定調，此次災害將依「丹娜絲颱風特別條例」延續補助。他幾天指出，將以200億元為...

日本石垣市募款「送愛到光復」 今還跟姊妹市蘇澳鎮締約有難互助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成18死、6失聯中，日本沖繩縣石垣市為此發起島內募款。該市今年與宜蘭縣蘇澳鎮締盟30周年，...

比停砍軍公教年金還急 花蓮災後重建特別條例藍列最優先法案

國民黨今午在智庫國政基金會舉辦「立法實務研討會」，討論立法院本會期優先法案。據了解，排序第一的為因應花蓮堰塞湖溢流災後重...

丹娜絲特別條例政院擬增200億助花蓮重建 傅崐萁：國民黨自有版本

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災進入第10天，國民黨團總召傅崐萁今說，聽到行政院會今通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條...

