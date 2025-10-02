聽新聞
花蓮災後重建 政院規劃丹娜絲特別條例再追加200億元
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰定調，此次災害將依「丹娜絲颱風特別條例」延續補助。他幾天指出，將以200億元為基礎，提出丹娜絲特別條例修正案及特別預算追加案，補足各項重建經費，不排擠原來丹娜絲災區協助工作，是最有效率且最直接的方式。
他說，希望丹娜絲特別條例修正及特別條例追加，立院朝野黨團能支持，讓各項補助工作迅速展開。
行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，丹娜絲颱風特別條例已經公告花蓮全區劃定為災區，馬太鞍溪堰塞湖也是在丹娜絲颱風所造成，923堰塞湖大量溢流事件也是在此豪大雨後，無論形成原因或造成事件的時間，適用丹娜絲特別條例沒有任何疑義。
卓榮泰強調，行政院預計在最快時間內，以200億元為基礎提出丹娜絲特別條例修正案，以及特別預算追加案，補足各項重建經費，不讓原來丹娜絲災區協助工作出現排擠，這也是最快、最有效率且最直接的方式。
