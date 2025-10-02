國軍官兵志工通力合作 光復鄉中學街受災家戶恢復原貌

快訊

聯合報／ 記者洪哲政/台北-花蓮即時報導
志工說，現在光復鄉任何地方清理任務，一定是國軍、志工通力合作。圖/王佩陸提供
志工說，現在光復鄉任何地方清理任務，一定是國軍、志工通力合作。圖/王佩陸提供

花蓮搶災第10天，光復鄉中學街是重災區，家戶汙泥成山，在志工與國軍官兵連日挖掘下，部分受災戶家屋內恢復光亮磨石子地。

參與救災的志工王佩陸連日在中學街18號家屋協助挖掘汙泥，他說二戰區指揮官劉瑋欣昨日送來強力噴水槍，加快清理速度。部分家戶內部地面已逐漸恢復原貌。

志工說，現在光復鄉任何地方清理任務，一定是國軍、志工通力合作。像中學街除志工外，後由二戰區混砲連來投入，換班後由10軍團586旅接手。

第2作戰區指出，國軍第2、3、4、5作戰區持續執行花蓮地區災後復原任務，第3、5作戰區及海軍陸戰隊指揮部增援兵力亦加入救災工作行列，迄今累積投入逾1萬人次兵力，並依規劃達成預期清淤進度，分秒必爭加速災區重建腳步，力求中秋節前恢復民眾家園。

