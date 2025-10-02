花蓮光復罹難者頭七法會他比小林村被罵翻 中華玄門總會致歉聲明

中華玄門總會谷關大道院執行董事長林茂博日前在花蓮光復罹難者頭七功德法會中說，這次花蓮災後，因立委傅崐萁功德大才能大事化小事，假如像小林村，後果不堪設想；此發言引起網友怒批，要求向小林村亡者道歉，中華玄門總會在臉書粉絲專頁發表致歉聲明，記者今天打電話，未聯絡到林茂博。

中華玄門總會臉書貼聲明指出，針對9月30日部分媒體報導和網路內容，該會謹致最深歉意與說明，該會在花蓮光復舉行罹難者功德法會，當天與地方長官互動時，因表達不周，讓罹難者家屬及社會大眾感到不適之處，深表歉意。

聲明指出，該會長期秉持「無緣大慈，同體大悲」精神，舉辦超薦法會有需要者，此次法會所需經費皆該會與善心人士自發捐助，唯願盡心祈福，撫慰亡者與生者；聲明最後感謝各界的提醒與指教。

本報記者今天打電話到谷觀大道院要詢問林茂博說法，接聽人員表明他不在該處，統一由總會處理說明。總會的致歉聲明文下方，有網友留言說，鏡頭前講很大聲，躲起來一張聲明就算道歉？有網友要求林茂博向小林村亡者道歉。

