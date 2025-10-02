影／災區視訊醫療加上無人機送藥 綠委盼簡化程序並建立機制
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害導致多處交通中斷，衛生福利部啟動遠距醫療服務，也出動無人機克服地形與交通中斷的限制，完成達成藥物運送任務。立委李坤城及鍾佳濱今天邀請衛福部和民航局舉行記者會，盼望各醫療院所能積極整合，航管法令限制也能放寬，讓申請程序更快速便捷。
由於馬太鞍溪堰塞湖災害重創多處交通中斷，不僅災區居民需要食物等救援物資，許多藥品也急需救命，即使急難現場有醫事人員，但沒有藥品仍是困境。衛福部次長莊人祥表示，病人與醫生之間可以透過視訊診療，藥物可以透過其他方式運送，醫事法與藥事法都有相關法源依據。
鍾佳濱表示，若用無人機來運送物品，也許有相關法規的考量，但是藥品的物流在醫療方面是有急迫性，無論是偏鄉的交通中斷、或是都會區的交通壅塞，藥品的即時運送都十分重要，所以不僅衛福部需要簡化申請程序，更需要民航局、地方政府做好溝通協調，讓一套無人機問診送藥的申請程序能夠更快速便捷，才能讓偏鄉、山區的無人機送藥機制常態化。
