影／災區視訊醫療加上無人機送藥 綠委盼簡化程序並建立機制

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立委李坤城（中）及鍾佳濱（右二）今天邀請衛福部次長莊人祥（左二）和民航局副局長林俊良（右一）等官員舉行記者會，希望簡化無人機送藥的程序，才能讓偏鄉、山區的無人機送藥機制常態化。記者潘俊宏／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害導致多處交通中斷，衛生福利部啟動遠距醫療服務，也出動無人機克服地形與交通中斷的限制，完成達成藥物運送任務。立委李坤城及鍾佳濱今天邀請衛福部和民航局舉行記者會，盼望各醫療院所能積極整合，航管法令限制也能放寬，讓申請程序更快速便捷。

由於馬太鞍溪堰塞湖災害重創多處交通中斷，不僅災區居民需要食物等救援物資，許多藥品也急需救命，即使急難現場有醫事人員，但沒有藥品仍是困境。衛福部次長莊人祥表示，病人與醫生之間可以透過視訊診療，藥物可以透過其他方式運送，醫事法與藥事法都有相關法源依據。

鍾佳濱表示，若用無人機來運送物品，也許有相關法規的考量，但是藥品的物流在醫療方面是有急迫性，無論是偏鄉的交通中斷、或是都會區的交通壅塞，藥品的即時運送都十分重要，所以不僅衛福部需要簡化申請程序，更需要民航局、地方政府做好溝通協調，讓一套無人機問診送藥的申請程序能夠更快速便捷，才能讓偏鄉、山區的無人機送藥機制常態化。

堰塞湖 馬太鞍溪

藍委爆：環管署長洪災期間與廠商赴歐爽玩 還凹機場禮遇

923花蓮洪災嚴重，亟待救災，國民黨立法院黨團今開記者會指出，主責災後應變及復原的環管署長顏旭明9月20日率團出國參訪，...

鏟子超人帶病菌出花蓮？中央協調所回應李鴻源 災區歡迎這類人

花蓮搶災第10天，內政部前部長李鴻源憂心疫病及救災效率問題，呼籲鏟子超人「沒有專業別再去」。中央前進協調所今天表示、風災...

花蓮光復罹難者頭七法會他比小林村被罵翻 中華玄門總會致歉聲明

中華玄門總會谷關大道院執行董事長林茂博日前在花蓮光復罹難者頭七功德法會中說，這次花蓮災後，因立委傅崐萁功德大才能大事化小...

國軍官兵志工通力合作 光復鄉中學街受災家戶恢復原貌

花蓮搶災第10天，光復鄉中學街是重災區，家戶汙泥成山，在志工與國軍官兵連日挖掘下，部分受災戶家屋內恢復光亮磨石子地。

藍踢爆環管署長洪災期間赴歐還凹機場禮遇 環境部：已請政風啟動調查

立法院國民黨團今召開記者會踢爆，環境部官員日前出國和私人企業出訪，卻以公文要求國籍航空「凹禮遇」，例如提供貴賓室、超額行...

