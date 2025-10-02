藍踢爆環管署長洪災期間赴歐還凹機場禮遇 環境部：已請政風啟動調查

立法院國民黨團今召開記者會踢爆，環境部官員日前出國和私人企業出訪，卻以公文要求國籍航空「凹禮遇」，例如提供貴賓室、超額行李拖運服務等，痛批環境部出差發函要禮遇，不顧花蓮災情「黑皮去」。環境部回應，上周六環境部長彭啓明已請政風單位立即啟動調查。

國民黨立法院黨團今開記者會指出，923花蓮洪災嚴重，主責災後應變及復原的環境管理署長顏旭明9月20日率團出國參訪，最後被緊急叫回，27日才在救災現場發臉書，且出國期間還帶上兩家民間廠商，甚至要求國籍航空提供貴賓室、行李超額托運，這不僅失職更是失格，政府除應查清是否圖利，更應檢討相關人員是否下台負責。

環境部對此回應，上周六環境部長彭啓明已請政風單位立即啟動調查，確保過程公開透明，避免外界疑慮；此次環管署同仁循環境部改制前督察總隊往例借用航空公司貴賓室事宜，部長已要求未來將全面檢討改進，確保不再發生類似情況，而本次長榮貴賓室使用，實際僅署長1人進入。

環境部指出，颱風災情發生後，署長顏旭明第一時間即透過線上方式全力指揮與調度災後復原工作，並隨即調整行程，上周五即已親赴花蓮現地關心及協助相關處理。

環境部再次強調，面對重大災害，首要任務是全力協助地方災後復原，相關行政細節若有不足，將深切檢討改進，讓外界能夠更放心。

