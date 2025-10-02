光復災區中秋前能清完？總協調官：7村執行率已達88.14%

快訊

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復災後復原不停歇，中央前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成（中）今在記者會指出，7個受災村的住家執行率已達88.14%。記者王燕華／攝影
花蓮洪災第十天，光復鄉災後復原不停歇，力拚中秋節前要完成居民住家的清理、道路的清淤。中央前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成今在記者會指出，7個受災村的住家執行率已達88.14%。

季連成今報告災區7個村落的救災情形，10天來的工作成效，不包含道路部分，以災民住家所有垃圾與淤泥的清除比例來算災後復原執行率，大安村80%、大華村90%、大平村90%、大馬村85%、大同村是87%，東富村90%、北富村95%，總執行率達到88.14%。

道路清淤部分，季連成坦言道路狀況比較複雜，現在是連夜來做，白天環境部負責，因為居民有不斷的垃圾會湧上來，清的量是逐次減少，晚上加班由軍方負責，道路清淤執行率達30%、70%。後續幾天清淤的量會逐漸減少。目前規畫一處大型垃圾堆置場去化，分開沙土、可回收物、垃圾等。

他指出，家庭的側溝跟地下排水道，環境部與國土署正全力清淤，今天會投入34台重機具。

季連成說，經評估，89戶無法再居住，原則上不再挖掘。未來會朝3方向來做，短期是媒合至旅宿業居住，中期會選地蓋組合屋讓災民住，長期則正在規畫，看是採取0403花蓮大地震的模式或其他方案。

環境部補充，7個災區的家戶垃圾清理目前進度88%，道路清淤和垃圾是30%。「家戶垃圾持續丟，我們持續清，日夜都清」，白天由各縣市環保局清運，國軍利用夜間車輛少、較不壅擠，加速清理排出的垃圾。

環境部說，目前清完的垃圾送到暫置場，後續分類再利用；今天做一調整，靠近市區的第二塊4.65公頃的暫置場空出來，讓災區清運車輛直接送到這，可大幅縮短來回清運的時間，加速清運效率。

環境部指出，目前道路側溝阻塞，必須要開人孔蓋才能清，志工無法幫忙，所以透過各縣市環保局支援的清溝車清理，但是屋後側溝是開蓋，志工可以幫忙，也請7個村長提出需求，希望引導志工幫忙家戶側溝清理；當側溝清理完，廁所就可以通。現在廁所不通，所以大量設置流動廁所，現已有154座，民生必需優先辦理。

