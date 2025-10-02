藍委爆：環管署長洪災期間與廠商赴歐爽玩 還凹機場禮遇

923花蓮洪災嚴重，亟待救災，國民黨立法院黨團今開記者會指出，主責災後應變及復原的環管署長顏旭明9月20日率團出國參訪，最後被緊急叫回，27日才在救災現場發臉書，且出國爽玩期間還帶上兩家民間廠商，甚至要求國籍航空提供貴賓室、行李超額托運，這不僅失職更是失格，政府除應查清是否圖利，更應檢討相關人員是否下台負責。

國民黨團今開「環境部出差凹禮遇 不顧花蓮災情黑皮去」記者會，國民黨團首席副書記長林沛祥表示，救災不只要快，更重要是主管機關首長應該在前線負責，但主責天然災害應變跟環境復原的顏旭明卻於災害期間在歐洲自由行。

國民黨立委陳菁徽拿出公文指出，環境部發文給國籍航空、旅行社等，表示要率團至法國、荷蘭等地參與研習的公務行程，因開會及送禮給歐洲公私單位等需求，盼給予機場貴賓室、行李超額托運等禮遇，而最後蓋章並非環境部長彭啓明，而是由顏旭明代為決行。

陳菁徽批評，花蓮正在災情時，高官顏旭明卻出國樂逍遙，起還帶上達和環保服務公司、晶淨科技公司兩家民間業者，這有沒有公器私用、圖利嫌疑？而就行程表來看，於荷蘭時間9月23日早上8時左右就能知道情況，就應該可以安排返程，但顏旭明卻23、24日都還在荷蘭爽玩；據內部深喉嚨爆料，顏旭明最後根本是被緊急叫回，而非自認有職責而返回，最後於27日才在臉書一連發5篇貼文，講述自己在災區救災。

陳菁徽提到，這已經不是公務員考察第一次有問題，先前有海科會跑到「哈利波特影城」，考察報告亂寫一通 ；也有體育署考察4次，爽花400萬元北極行；更有駐奧地利前大使張小月「假考察，真旅遊」，因此政府官員考察應通盤檢討。

林沛祥表示，顏旭明這次帶團出訪有四大爭議，包含洪災時不履行職責、中間有時間自由行卻不返國坐鎮、出團僅帶兩名特定廠商、以公務之名去貴賓室及超額行李拖運。因此國民黨團有三大訴求，政府應該出來說清楚，第一，徹查廠商利益疑雲，這中間有沒有圖利？第二，相關人員責任釐清，這已經不是失職，而是失格，官商旅遊已讓社會失去信任，顏旭明應考慮下台負責；第三，行政院應該檢討所有部會官員出國規範，禁止官商同行成為潛規則。 國民黨立法院黨團今開「環境部出差凹禮遇 不顧花蓮災情黑皮去」記者會。圖／國民黨團提供

