鏟子超人帶病菌出花蓮？中央協調所回應李鴻源 災區歡迎這類人
花蓮搶災第10天，內政部前部長李鴻源憂心疫病及救災效率問題，呼籲鏟子超人「沒有專業別再去」。中央前進協調所今天表示、風災水災過去，通常會出現類鼻疽與鉤端螺旋體病，但不會人傳人，重點是志工自我防護，總協調官季連成喊話「對志工的需求是沒有停止的」，歡迎熱心、體力夠的朋友都可以參與。花蓮縣府公布24小時志工媒合專線0975-769035，由專人提供即時協助與媒合服務。
李鴻源表示，民眾投入救災令人感動，但上萬人進入災區將衍生食宿及衛生問題，救災人員若裝備不足，容易遭受感染，更可能將病菌帶出花蓮。
中央前進協調所今天上午說明救災進度，衛福部表示，風災水災後通常會出現的疾病是類鼻疽與鉤端螺旋體病，但不會人傳人，衛福部先前已發布注意事項，呼籲來到災區要戴口罩穿鞋子，重點在於志工的自我保護。
總協調官季連成表示，災區有很多工作，即使鏟一鏟土也是工作，清理垃圾也是工作，這也是目前的重點項目，希望志工多協助，政府也會安排妥適，每天都有小蜜蜂在災區輸送物資，無限供應給災民、國軍和志工所需物資。
季連成表示，政府也對所有參加救災的重機械業者提供相關福利，希望繼續到災區協助，油料由政府支應，住宿也會做安排。
環境部則表示，目前道路清淤和垃圾清運進度約30%，其中道路側溝阻塞，要開人孔蓋才能清，志工無法幫忙，但屋後的側溝是開蓋的，志工可以幫忙，會引導志工幫忙家戶側溝處理。
