季連成救災形同作戰 傅崐萁感受效率提升
行政院政務委員季連成接任花蓮中央救災中心前進指揮所總協調官，軍人出身的他，救災形同作戰，採時空管制、責任分明，作風明快；立委傅崐萁都說，「感受到整體效率提升」。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，不少人認為救災雜亂，中央、地方政府各自召開防災會議，多頭馬車，影響救災效率。
曾任陸軍副司令、副參謀總長的季連成，10月1日輪值前進指揮所總協調官，將救災視同作戰，採取明快、明確、作風，劃分責任區和進度管制，整合中央和地方，全日夜動工，目標中秋節以前讓市區道路清潔。
季連成1日報到，但在前一晚就做好救援機制調整，將原來功能分組從7個調整為12個，位階提高，每個功能分組都是由中央各部會12職等以上簡任參事擔任組長。
此外，將災區的7個村劃分責任區，每村的指揮官由中校階級以上軍官擔任，指揮包含救災兵力、分配志工和機具，管理進度；另由村長和花蓮縣政府環保局派的人員協助指揮官，中央各部會也在每村派1人配合工作。救災過程中如有發現任何需求或困難，立即解決。
季連成將原來的分組做調整，目的是希望工作的能量再更細緻化，進度、效率更明確；以兵力劃分責任區，讓所有救災的部隊，有責任概念的把任務達成。
同時，他也做了會議整合，協調指揮所每日上午8時30分開工作會報，檢討昨日至今日的救災過程；10時為記者會；下午4時30分參加中央協調組的工作會報。
晚間6時，他帶領工作組參加花蓮縣政府災防會議，希望和縣府做整合，了解地方政府需求、須中央配合之處；晚間7時參加軍方的會議，了解各責任區進度，及軍方7名指揮官的需求和整合等問題。
國民黨籍立法委員、花蓮縣長徐榛蔚的丈夫傅崐萁，昨晚參加季連成召開的救災工作會報後，在臉書貼文表示「立即感受到整體效率提升」。
花蓮縣議員胡仁順也在臉書貼文，「不用懷疑，中央真的實質接管救災」，他1日看完季連成的記者會，只能說「第8天了，終於稍微安心了！」感謝前總協調官經濟部次長賴建信承擔災後百廢待興的階段；因立法院總質詢，前進指揮所1日開始由季連成輪任總協調官。
他說，季連成是中將退伍，經歷美濃大地震、大型漢光演習指揮重任，一來就直接任務編組、每村派1名行政院簡任官員做總指揮，搭配專責的國軍、政院、村長、縣府等單位做任務編組，直接負責該村的志工、物資、清理等調度工作。
