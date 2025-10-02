花蓮光復災後復原 台東環保局伸援不間斷

花蓮縣光復鄉災後復原重建工作持續，台東縣政府第一時間派出消防隊協助救災後，環保局也整合人力與機具，協助災區加快環境復原腳步，讓鄉親早日回到正常生活。

縣長饒慶鈴表示，雖然重建過程艱鉅，但透過縣市互助，能讓災區更快恢復生機。台東縣政府仍將持續提供支援協助，隨時調度所需資源，與花蓮光復攜手共度難關。

環保局昨組成第二波支援團隊，由環保局及各鄉鎮市公所共同投入，出動抓斗車3輛、清溝車3輛、灑水車2輛及前導後勤車2輛，並派遣19名具專業經驗人員，協助道路疏通、街道清理、排水維護與消毒作業，全力重建安全整潔的生活環境。

此次行動由環保局、台東市、卑南、大武、池上、關山、延平、金峰、鹿野等公所攜手參與，不僅提供人力與機具，更將專業技術與災後經驗帶入現場，提升復原效率，展現跨區合作的能量。

「不會很辛苦！只希望幫助光復鄉趕快復原起來。」參與救災的清潔隊員說，抵達現場大家都很努力認真的工作，沒有任何怨言，因為災民的一句謝謝，就是最大的能量。

