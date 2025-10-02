嘉市議員顏翎熹投身「鏟子超人」行列 花蓮災區清淤手酸直呼不舉
花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流釀成重大洪災，災後全台各地志工接力投入協助，被災民暱稱為「鏟子超人」。雖然內政部前部長長李鴻源呼籲應由政府動員救災，但志工熱情未減，災區仍持續湧入熱心民眾協助重建。來自嘉義市的「美女議員」顏翎熹也親自加入清淤行列。
她戴著護目鏡、手持鏟子，在滿是污泥的災民廚房裡奮力鏟泥。她在IG限動笑稱，「今天有鏟，現在手都舉不起來！」貼文曝光後，吸引許多網友留言稱讚，並讓當地居民直呼「顏議員也是鏟子超人」。
顏翎熹表示，第一天她主要協助分送便當與物資，隔天則投入清淤行動。她分享現場經驗，提醒志工清理時灰塵飛揚，佩戴護目鏡能避免眼睛受傷，也建議盡量穿長褲防護，以免像當天有位穿短褲的年輕志工，因摩擦導致小腿破皮滲血。
她呼籲，目前災區最急需的物資包括能快速調製大量飲品的運動飲料粉、工業用大電風扇與延長線，以及適合進入屋內使用的高壓沖洗設備。顏玲喜感謝一路同行的志工夥伴，雖然清淤過程辛苦，但眾人同心協力，讓她深刻感受到溫暖與希望。
