1人抵2人！花蓮光復「獨臂超人」俐落動作鏟泥 惹哭眾人：超完美大哥

聯合新聞網／ 綜合報導
「獨臂超人」鏟泥動作超俐落，看得許多網友眼眶溼了。圖擷自TikTok
「獨臂超人」鏟泥動作超俐落，看得許多網友眼眶溼了。圖擷自TikTok

花蓮光復鄉因堰塞湖潰堤受到重創，居民的家園和街道被大量淤泥覆蓋，災後不少各縣市民眾帶著圓鍬、鏟子前往協助清理被封為「鏟子超人」。近日有網友在TikTok上拍下一名「獨臂超人」也加入打掃行列，他雖然沒有右手，但完全不受影響，影片令人看了動容。

影片中一位戴著斗笠的男子正在努力清淤，用手中的鏟子幫助災民，即便只是用左手鏟起淤泥，但動作俐落，絲毫不影響他的工作效率。

原po在影片中表示，獨臂大哥在幫助受災戶，看得他眼睛熱熱的，一旁還有民眾讚揚說，「我們兩個人做不贏他」。

不少網友看完紛紛留言，「工作效率很高給一百個讚」、「他動作好俐落，光看影片我一開始根本沒發現他身體上有不便」、「殘而不廢，愛心不遲，一臂之力，撐起善良」、「獨臂超人太強大了，真是人們的楷模，實在功德無量啊！」

其他人也說，「這個臂力不簡單」、「我看到都哭了！好強」、「有手有腳的人還是輸他」、「感動，心美到看不出缺陷，超完美大哥」、「眼眶直接溼了」。

