1人抵2人！花蓮光復「獨臂超人」俐落動作鏟泥 惹哭眾人：超完美大哥
花蓮光復鄉因堰塞湖潰堤受到重創，居民的家園和街道被大量淤泥覆蓋，災後不少各縣市民眾帶著圓鍬、鏟子前往協助清理被封為「鏟子超人」。近日有網友在TikTok上拍下一名「獨臂超人」也加入打掃行列，他雖然沒有右手，但完全不受影響，影片令人看了動容。
影片中一位戴著斗笠的男子正在努力清淤，用手中的鏟子幫助災民，即便只是用左手鏟起淤泥，但動作俐落，絲毫不影響他的工作效率。
原po在影片中表示，獨臂大哥在幫助受災戶，看得他眼睛熱熱的，一旁還有民眾讚揚說，「我們兩個人做不贏他」。
不少網友看完紛紛留言，「工作效率很高給一百個讚」、「他動作好俐落，光看影片我一開始根本沒發現他身體上有不便」、「殘而不廢，愛心不遲，一臂之力，撐起善良」、「獨臂超人太強大了，真是人們的楷模，實在功德無量啊！」
其他人也說，「這個臂力不簡單」、「我看到都哭了！好強」、「有手有腳的人還是輸他」、「感動，心美到看不出缺陷，超完美大哥」、「眼眶直接溼了」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言