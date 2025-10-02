花蓮洪災第10天...新增佛祖街封街交管 僅供大型機具進入全力清淤

花蓮搶災第10天，為加速受創嚴重的佛祖街區域，縣府今新增佛祖街「中正路至成功街」區段交管，僅供大型機具進入全力清淤。

花縣府表示，今日新增佛祖街「中正路與成功街」區段交通管制，將封路管制僅供大型機具清淤，以加速復原工作。針對損毀車輛拖吊情形，已拖吊總計汽車298輛，機車9輛。

花縣府昨晚召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持，並由行政院政務委員季連成率相關部會，共同檢視清淤進度與災後復原狀況。

家戶清淤部分，已進入第二階段，需要各類專業志工協助，如水電、泥水技師、高壓清洗人員等。縣府並請國軍協助引導人力投入至校園、下水道側溝清理及環境垃圾等，以利後續重機具清除工作。國軍統計，包含縣府、軍方、公益單位及熱心志工協力部分，本次災後需清淤家戶共計1606戶，截至目前已完成1487戶，尚餘119戶，其中89戶為受損嚴重或無法聯繫外。

立法委員傅崐萁指出，災戶重建模式應參考莫拉克颱風經驗，審慎評估中長期安置計畫，並呼籲中央嚴正處理不實訊息，讓前線專注救災，並建議第一時間提供地方政府災害應變經費。季連成回應，針對不實傳言將責成警政署妥善處理，強調中央與地方同在一線，應共同維護救災人員的工作環境與社會信任。

環保局統計，道路清淤部分，昨共投入人力1985人次、機具297台，完成道路清理長度達8265公尺，清除泥沙量計9169噸。感謝台北市、基隆市、雲林縣、屏東縣、新竹市、桃園市、新北市、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣及台中市等縣市政府，以及有利環保、有晨土木、晨順、旭正與振勝營造等民間單位；國軍、海巡署等中央單位；慈濟及各地志工共同支援，齊心協力協助光復鄉災後復原。

免費補換發戶政證件服務部分，戶政便民服務站今日共辦理41件服務，累計已達360件。身分證累計113張、健保卡累計104張、戶口名簿累計53本、戶籍謄本累計37件、死亡登記11件、免費照相12件、乘車卡累計25件及其他。

流感疫苗施打部分，9月29日至10月1日，施打流感疫苗345人、新冠疫苗73人。光復鄉居民、志工及所有救災人員都能施打，提醒有意願施打者至糖廠醫療站。

徐榛蔚感謝中央各部會、各縣市政府及各界志工齊力相助，協助加速清淤與重建，讓災區鄉親早日恢復家園。

