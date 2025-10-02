季連成新政！國軍進駐光復7村 拚秋節前完成清淤

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，仍六人失聯。行政院拉高中央駐災區層級，由行政院政委季連成擔任總協調官。他強調會和花蓮縣府做好溝通，並下令國軍進駐災區光復鄉七村，也希望志工接受軍方管制，讓救災更有效率，「不是志工想要做什麼就做什麼」，才不會雜亂無章。

林保署昨上午再度出動無人機航拍顯示，馬太鞍溪堰塞湖蓄水量剩五八五萬噸，為原本的百分之六點四，但考量仍有水量持續匯入湖區，下游土砂狀況尚未穩定，目前仍維持紅色警戒。

中央和縣府都宣布，將廿四小時推進救災和重建，中秋節前要完成所有工作。環境部長彭啓明說，本次溢流出來的淤泥量高達三千多萬噸，市區水溝都被淤泥塞住，這些會是需優先清除的地方。淤泥經評估可做工程使用，已和經濟部、內政部國土署等討論，預計本周就會提出去化方案。

整合救災 中央前進協調所總協調官季連成（右）昨天表示，軍方將廿四小時不停歇清淤，並用卡車載送志工、調度至需要救災處。記者王思慧／攝影

中央前進協調所總協調官原由經濟部次長賴建信擔任，被指層級過低，有專家憂心調不動國軍裡的「大將軍」。行政院前晚宣布由季連成任總協調官，行政院顧問李孟諺為副總協調官。

季連成昨首次主持前進協調所記者會，他說，上任首件事是微調機制，原來的七個功能分組調整為十二個，組長都由中央部會十二職等以上簡任參事擔任，位階全部提高。即日起，每天晚間六時會帶一個工作組參加花蓮縣府災防會議，整合中央跟地方救災；七時參加國軍前進指揮所會議，掌握救災進度。

花蓮縣長徐榛蔚日前宣布明天起發放五萬元慰助金。縣府表示，將在八個定點發放，地點待公布，若當天無法領取，十月四日起還會在光豐地區農會停車場定點發放卅天。罹難者發放一百萬元慰問金，匯入家屬指定帳戶。

消防局昨持續開挖搜救，但未發現失聯者。消防局第二大隊長吳佳奇說，自強路高姓男子、武昌街八十五巷林姓夫妻和佛祖街三三六巷高姓男子、黃姓女子、張姓女子持續搜救中。

光復商工、光復國中仍在搶修，進度不如預期。教育部表示，兩校十月七日前盼能恢復視訊上課，雙十連假後十月十三日實體上課。花蓮縣教育處長翁書敏說，實體復課後，光復鄉七所學校受災學生上下學的交通若有困難，縣府會規畫交通車定點接駁通學。

花蓮洪災力拚在中秋節之前完成清淤，並將進入究責階段。身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，相關強制撤離、防救災是縣市首長基本功；他也提醒黨內有意角逐縣市長者，未來也要多注意防救災相關事宜。

國民黨主席朱立倫說，防災救災還有很多檢討之處，有需要修法、調整或究責一定全力支持，但絕對不能政治化、搞對立。

