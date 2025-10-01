網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」 政院闢謠：未發布相關訊息
網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」訊息，中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成表示，中央並未發布志工暫緩進入的訊息，且協調所持續在光復車站前協助志工做報到、分配及接駁工作，10月2日計需志工人數為560人，感謝各位志工展現熱忱，無私投入災後復原工作。
季連成表示，目前光復七村劃分為七個責任區，每村由國軍中校級以上軍官結合縣府及村長，統籌救災兵力、志工、機具調度事宜，立即解決各項需求及困難。原民會及交通部也持續在光復車站志工分派站辦理志工接駁、住宿、分派等事宜，協助來自全國各地的志工朋友解決住宿與行動的需求。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言