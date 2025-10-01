網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」 政院闢謠：未發布相關訊息

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」訊息，中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成表示，中央並未發布志工暫緩進入的訊息，且協調所持續在光復車站前協助志工做報到、分配及接駁工作，10月2日計需志工人數為560人，感謝各位志工展現熱忱，無私投入災後復原工作。

季連成表示，目前光復七村劃分為七個責任區，每村由國軍中校級以上軍官結合縣府及村長，統籌救災兵力、志工、機具調度事宜，立即解決各項需求及困難。原民會及交通部也持續在光復車站志工分派站辦理志工接駁、住宿、分派等事宜，協助來自全國各地的志工朋友解決住宿與行動的需求。

