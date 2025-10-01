快訊

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」 政院闢謠：未發布相關訊息

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」 政院闢謠：未發布相關訊息

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員季連成。圖／行政院提供
行政院政務委員季連成。圖／行政院提供

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」訊息，中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成表示，中央並未發布志工暫緩進入的訊息，且協調所持續在光復車站前協助志工做報到、分配及接駁工作，10月2日計需志工人數為560人，感謝各位志工展現熱忱，無私投入災後復原工作。

季連成表示，目前光復七村劃分為七個責任區，每村由國軍中校級以上軍官結合縣府及村長，統籌救災兵力、志工、機具調度事宜，立即解決各項需求及困難。原民會及交通部也持續在光復車站志工分派站辦理志工接駁、住宿、分派等事宜，協助來自全國各地的志工朋友解決住宿與行動的需求。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

堰塞湖釀災 季連成代卓榮泰慰問罹難者家屬致10萬元奠儀

「別再讓下個消防員白白送命」兒殉職父遞陳情信 侯友宜允續統合人力

馬太鞍災區單日清淤近萬噸創新高 便橋10月15日完成

花蓮光復災區89戶受損嚴重難續住 國土署評估啟動中繼宅、社宅

相關新聞

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」 政院闢謠：未發布相關訊息

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」訊息，中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成表示，中央並未發布志工暫緩...

花蓮光復搜救第9天 出動110人、15台挖土機…找不到6失聯者

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土...

第一批鏟子超人怎誕生？竟是他1句「來花蓮玩泥巴」帶起 網跪：太偉大

花蓮無名英雄「鏟子超人」怎麼誕生的？其實沒有什麼豪語壯舉，只是當初「滷味老闆」一句「來找一戶喜歡的玩泥巴」的隨口邀約，讓救災這件嚴肅的事變得親近...

3企業家不願具名合捐300萬 花蓮災區每名罹難者發5萬元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉等地出現嚴重災情，災區居民生活受到重創，3名不願具名的企業家合計捐出300萬元，透過民...

堰塞湖釀災 季連成代卓榮泰慰問罹難者家屬致10萬元奠儀

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成今天代表行政院長卓榮泰慰問罹難者家屬，同...

影／第四作戰區清除823噸泥沙 拚中秋前恢復花蓮災區正常生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖嚴重災情，陸軍第四作戰區第一時間調派54工兵群操作人員、工程裝備、機具，徹夜北上，投入光復鄉災後救援任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。