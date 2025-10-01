3企業家不願具名合捐300萬 花蓮災區每名罹難者發5萬元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉等地出現嚴重災情，災區居民生活受到重創，3名不願具名的企業家合計捐出300萬元，透過民進黨立委劉建國、民進黨花蓮縣黨部媒合，發放每名罹難者的家屬5萬元慰問金、弱勢受災戶最高3萬元扶助金，幫助災民早日重建家園。

劉建國今代表3名企業家前往花蓮瑞穗殯儀館，在民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗陪同下，發給罹難者每名5萬元慰問金，並前往獨居年長受災戶慰問，受災戶見到劉建國關心，難過表示，「我一個人住，房子被泥水沖得幾乎不能住了，真的不知該怎麼辦。」

劉建國轉達3名企業家心意，他們3人看到災區新聞畫面時，真的非常心疼，希望透過這筆捐款，能夠盡一份心力，幫助受災鄉親度過難關，這筆善款將專款專用，經優先直接發放給受災的低收入戶、中低收入戶、邊緣戶及急需協助的災民。

嚴献忠表示，災後重建需要時間，更需要社會各界的支持，黨部會與雲林縣黨部緊密合作，逐一訪視災民，務必讓每一筆捐款發揮最大效益，協助花蓮光復鄉早日恢復正常生活。 民進黨立委劉建國（左後）代表3名不願具名的企業家將捐贈的300萬元送到災區幫助災民重建家園。圖／民進黨雲林縣黨部提供

