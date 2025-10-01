經部：災後商家節能電器設備汰換 補助最高5萬

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥流灌進下游，衝擊民眾財產、家園及生活。經濟部表示，受災店家及攤商如有購置節能電器設備需求，可申請經濟部「災後商家設備汰換補助」，補助購置金額50%，最高新台幣5萬元。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉淹水，大水退去留下厚重淤泥。經濟部今天晚間透過臉書表示，台北市電器商業同業公會主動號召25家業者，宣布將捐贈居民清理家園後所需要的洗衣機、冰箱、電扇等生活家電用品，數量超過1500台，協助居民早日恢復生活，經濟部和家電業者討論後將公布方案。

同時，台北市電器商業同業公會也將提供災區民眾家電免費到府檢測服務；若家電經檢測後有維修需求，更換零件的費用將享有約7折優惠。

另外，受災店家及攤商如有購置節能電器設備需求，可申請經濟部「災後商家設備汰換補助」，補助購置金額50%、最高5萬元。

