影／第四作戰區清除823噸泥沙 希望中秋節前恢復花蓮災區正常生活
花蓮馬太鞍溪堰塞湖嚴重災情，陸軍第四作戰區第一時間調派54工兵群操作人員、工程裝備、機具，徹夜北上，投入光復鄉災後救援任務；第一批官兵日以繼夜操作裝土機、傾卸車、鏟裝機及照明尾車等機具，迄今完成267車次約823噸泥沙清淤任務，今完成任務交接。
第四作戰區指出，最先投入救災的官兵，今天在與第二梯次救災部隊完成任務交接，搭車返回台南；軍團中將指揮官及營區留守官兵熱烈迎接，讚揚感謝官兵無怨無悔、義無反顧投入災區，並頒發英雄狀肯定戮力辛勞付出，「英雄回家」的官兵也與家屬感動擁抱。
第四作戰區表示，救災無假期，官兵將持續協助花蓮民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作，國軍官兵不分晝夜執行清淤、搬運廢棄物及大規模清消等任務，並以「中秋節前恢復災區民眾正常生活」為目標，全力以赴。
另各級幹部將持續妥善救災官兵生活照顧，完善兵力輪替規畫，並與地方政府、警消、救難團體及各界志工同心協力，以實際行動展現國軍堅定而溫暖的守護力量。
