影／無名英雄多次參與救災 組重機具隊進駐花蓮連續救災7日
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉等地，雲林縣交通工務局義力營造、新科營造組成重機具救災隊伍，上月25日到災區馳援，至今已奮戰7天，其中新科營造總經理姜偉國親自坐鎮指揮災區的開挖工作，他曾在八八風災時參與高雄救災工作，這次也協助特搜人員開挖找到罹難的87歲老婦遺體。
雲林縣交通工務局長汪令堯在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流發生不久後，即接到縣長張麗善電話，「這事很嚴重」，希望雲林能出力幫助花蓮災區，他立即號召義力營造、新科營造組成第一批大型機具團隊，出動重機具30台、37名人力，直奔400公里外的花蓮馳援。
汪令堯說，雲林救災隊剛到災區就被分派到受創最嚴重的佛祖街一帶協助開挖，與高雄、台南搜救隊聯手搶通主要道路，義力營造先前曾多次接受雲林縣府號召到外縣市支援颱風救災，新科營造廠總經理姜偉國則是開怪手出身，這次親自坐鎮現場調度。
姜偉國擅長大規模開挖與地下室深層施工，曾參與八八風災在南部救災，他第一天進駐指揮時，負責指揮怪手在馬太鞍溪築堤導流，讓滾滾洪水不再灌進佛祖街，雲林救災隊也協助特搜人員開挖，找到失聯的八旬老婦遺體。
在災區已奮戰7日，但新科營造、義力營造仍在現場持續支援救災，絲毫不覺辛苦，雲林縣長張麗善稱他們是「沒有披風的英雄」，指派汪令堯到花蓮慰問救災人員。
汪令堯昨代表張麗善到花蓮致贈水果禮盒，並表達感謝之意，「真的辛苦大家了」。
