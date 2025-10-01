快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府號召義力營造、新科營造組成花蓮災區第一批重型機具救災隊，挺進災區救援，圖中站在怪手上者為新科營造總經理姜偉國。圖／雲林縣交通工務局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉等地，雲林縣交通工務局義力營造、新科營造組成重機具救災隊伍，上月25日到災區馳援，至今已奮戰7天，其中新科營造總經理姜偉國親自坐鎮指揮災區的開挖工作，他曾在八八風災時參與高雄救災工作，這次也協助特搜人員開挖找到罹難的87歲老婦遺體。

雲林縣交通工務局長汪令堯在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流發生不久後，即接到縣長張麗善電話，「這事很嚴重」，希望雲林能出力幫助花蓮災區，他立即號召義力營造、新科營造組成第一批大型機具團隊，出動重機具30台、37名人力，直奔400公里外的花蓮馳援。

汪令堯說，雲林救災隊剛到災區就被分派到受創最嚴重的佛祖街一帶協助開挖，與高雄、台南搜救隊聯手搶通主要道路，義力營造先前曾多次接受雲林縣府號召到外縣市支援颱風救災，新科營造廠總經理姜偉國則是開怪手出身，這次親自坐鎮現場調度。

姜偉國擅長大規模開挖與地下室深層施工，曾參與八八風災在南部救災，他第一天進駐指揮時，負責指揮怪手在馬太鞍溪築堤導流，讓滾滾洪水不再灌進佛祖街，雲林救災隊也協助特搜人員開挖，找到失聯的八旬老婦遺體。

在災區已奮戰7日，但新科營造、義力營造仍在現場持續支援救災，絲毫不覺辛苦，雲林縣長張麗善稱他們是「沒有披風的英雄」，指派汪令堯到花蓮慰問救災人員。

汪令堯昨代表張麗善到花蓮致贈水果禮盒，並表達感謝之意，「真的辛苦大家了」。

雲林縣府交通工務局長汪令堯（中）昨帶著水果禮盒到花蓮光復鄉慰勞馳援救災的成員，左為新科營造總經理姜偉國，右為義力營造的救災人員。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣府號召義力營造、新科營造組成花蓮災區第一批重型機具救災隊，挺進災區救援，圖為義力營造救災車隊。圖／雲林縣交通工務局提供
堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

花蓮光復搜救第9天 出動110人、15台挖土機…找不到6失聯者

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土...

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

洪災重創花蓮縣光復鄉，Fata’an原民部落身受其害，起初部落青年組成自救會保護家園及族人，今發聲明指出，外界生活逐漸恢...

影／第四作戰區清除823噸泥沙 希望中秋節前恢復花蓮災區正常生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖嚴重災情，陸軍第四作戰區第一時間調派54工兵群操作人員、工程裝備、機具，徹夜北上，投入光復鄉災後救援任...

影／無名英雄多次參與救災 組重機具隊進駐花蓮連續救災7日

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉等地，雲林縣交通工務局義力營造、新科營造組成重機具救災隊伍，上月25日到災區馳援，至今已...

和碩救災車隊深入花蓮東富村！童子賢低調捐善款助長期物資

花蓮光復鄉災區救援進入第九天，身為花蓮人的和碩（4938）董事長童子賢，除了個人捐款外，和碩集團日前也宣布捐款協助，並同...

協助花蓮賬災 華信推救災志工花蓮航線五折優惠

花蓮近日因水患重創，災後重建工作刻不容緩。華信航空表示，秉持關懷在地的企業社會責任，為支援花蓮光復地區重建行動，協助救災...

